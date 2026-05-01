Спектакль Преступление и наказание. 9 дней Р.Р.Раскольникова

Моноспектакль по Достоевскому в театре «Мастерская»

В Санкт-Петербургском театре «Мастерская» состоится моноспектакль Фёдора Климова в постановке Андрея Гаврюшкина. В центре сюжета – бедный студент Раскольников, который переживает самые мучительные дни своей жизни.

Сюжет и главные темы

История рождения и воплощения разрушительной идеи рассказывает о внутренней борьбе честного человека и беспощадного убийцы. Это произведение привлечёт внимание зрителей, интересующихся глубокими психологическими размышлениями и адаптациями классики.

Зрители увидят откровенную исповедь Раскольникова: одинокий, окружённый лишь своими мыслями, он ищет себя, пытается найти оправдания своему поступку и понять, как достоинство может быть утрачено. Эта драма представляет собой взгляд на события романа Достоевского изнутри, глазами самого воплощения зла и беспомощности.

Психологический аспект

«Преступление и наказание: девять дней Родиона Романовича Раскольникова» – это не просто история о преступлении, но и глубокое изучение личности, которая переступила грань и потеряла себя. Конфликты, переживаемые главным героем, станут отражением более глубоких вопросов о морали, справедливости и человеческой природе.

«Преступление и наказание: девять дней Родиона Романовича Раскольникова»