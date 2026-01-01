О судьбах поэтов Серебряного века

Марк Розовский поделился, что пьеса «Преображение» была написана во время пандемии ковида, в самый его разгар, когда жизнь была в изоляции, а настроение погружалось в депрессию. Потери близких друзей, не сделавших прививки, натолкнули Розовского на размышления о поэтах Серебряного века. Эти люди были не только невероятно одарены, но и почти все они погибли в мясорубке истории.

Тема пьесы

Розовский рассказывает, что пьеса — это попытка разобраться в судьбах поэтов Серебряного века, загадочных и предсказуемо трагичных личностей. Он надеется, что зрители, посмотрев спектакль «Преображение» на сцене Театра «У Никитских ворот», смогут найти ответ на вопрос «Почему?» — почему эти поэты погибли, не дожив до признания, их судьбы оказались так трагичны.

Жанр и стилистика спектакля

Пьеса сочетает в себе элементы стилизованной документальности и театральной фантазии, преподнесенной через жанр трагикомедии, сплетенной с психологизмом. Это произведение — своего рода выражение авторского отношения к личностям-призракам Серебряного века.