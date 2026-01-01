Культурный центр ЗИЛ представляет спектакль от Театра Простодушных

Это первый драматический театральный проект в России для людей с синдромом Дауна. Постановка представляет собой смесь жанров — реконструкция народного лубка, стильная подделка под старину, переработка древнерусских текстов, фельетон и злободневный шарж на окружающую действительность.

Основные источники и содержание постановки

В основе представления лежат переведённая с немецкого духовная драма Fastnachtspiele, русское сказание о непобедимом Анике-воине, житие подвижника Моисея Угрина, а также духовный стих «Плач Адама». Мистерия создана по канонам жанра классического символизма, а её сюжет строится вокруг искушения святого подвижника нечистой силой.

Темы и концепция спектакля

В постановке затрагиваются такие важные темы, как борьба добра со злом, спор о жизни и смерти и рассуждения о времени и вечности.

Режиссёр и история театра

Режиссёр: Димитрий Чернэ. «Театр Простодушных» существует уже 24 года и был основан режиссёром Игорем Неупокоевым. Аналогов таким проектам нет не только в России, но и в Европе.

Международное признание театра

Актёры театра выступали на лучших международных театральных фестивалях Франции, Германии, Норвегии, а некоторые снимались в кино и сериалах. Проект признан лауреатом международных конкурсов: «Протеатра», европейского фестиваля «Орфей» (Версаль), фестиваля «Доверие» в Санкт-Петербурге («Балтийский Дом»), фестиваля «Нить Ариадны», а также награждён премией «Акция по поддержке российских театральных инициатив» Совета президента РФ по культуре и искусству и специальным призом высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот».