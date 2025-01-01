Премия «Звёзды Хайпа»

Шоу без границ в Москве: «Звезды Хайпа» снова удивят масштабом

На сцене состоится самое грандиозное и яркое событие этого года — премия «Звезды Хайпа». Церемония вновь соберет самых эпатажных, смелых и популярных артистов, от восходящих звезд до тех, кто умеет хайповать по-крупному.

Телеканал RU.TV и радио DFM готовят для всех поклонников современной российской музыки фантастическое шоу, где лучшие треки, грандиозные декорации и топовые персоны превращают музыкальную премию в событие небывалого масштаба.

Уникальная концепция

«Звезды Хайпа» — во многих отношениях уникальное шоу, — говорит создатель концепции, продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. — В первую очередь, оно открывает дорогу на большую сцену тем, кто уже завоевал миллионы сердец в Сети. Топовые блогеры и популярные исполнители стриминговых сервисов выходят на одну сцену с признанными звездами, самыми титулованными артистами нашей страны. Это шоу максимально яркое, свободное от рамок и стереотипов.

Минувший год и грандиозные идеи

В минувшем году организаторы привезли в Москву целую фуру хайпа — на сцену выехал грузовик в натуральную величину. Выступления исполнителей сопровождали шоу фейерверков и сложнейшие световые эффекты. Гостей церемонии покорили эксклюзивные статуэтки в человеческий рост, каждая из которых была оформлена в уникальном дизайне в соответствии с образом исполнителя и номинацией.

Что ждет зрителей в этом году?

В этом году размах шоу будет еще грандиознее. Масштаб декораций и лайн-ап превзойдут все предыдущие премии. На сцену выйдут кумиры миллионов: Артур Пирожков, Betsy, Юля Гаврилина, ЦУ Е ФА, Валя Карнавал, BEARWOLF, Milana Star, Amirchik и многие-многие другие.

Не пропустите уникальную возможность стать частью одного из самых ожидаемых музыкальных событий года!