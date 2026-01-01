Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение
Билеты от 10000₽
Киноафиша Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение

Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение

16+
Возраст 16+
Билеты от 10000₽

О концерте

Церемония Премии МУЗ-ТВ 2026 в Москве

6 июня в Live Арена пройдет XXI Церемония Премии МУЗ-ТВ 2026 под названием «Движение». Это название отражает философию телеканала, который постоянно развивается и следует актуальным трендам музыкальной индустрии.

Визуальное оформление и исполнители

Церемония обещает удивить зрителей уникальным визуальным оформлением, основанным на оптических иллюзиях и игре с пространством. На сцене выступят яркие представители шоу-бизнеса: Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан и Люся Чеботина. Каждый выступление станет знаком особого уровня и творческого подхода.

Новая история музыкальной премии

В этом году Премия МУЗ-ТВ 2026 начнет писать новую историю, подводя музыкальные итоги прошедшего года. Зрителей ждут инновационные технологии, новаторские режиссёрские решения и высочайший уровень спецэффектов. Многофункциональная площадка позволит реализовать самые смелые идеи, а сценическое пространство станет настоящим трансформером, создавая иллюзорные миры.

Исполнители и уникальные номера

Свои эксклюзивные номера подарят такие артисты, как Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Дима Билан. Имена многих звезд станут известны совсем скоро.

Следите за подробностями на сайте МУЗ-ТВ и не пропустите это впечатляющее музыкальное событие!

Купить билет на концерт Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение

Помощь с билетами
Июнь
6 июня суббота
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
6+
Классическая музыка
Шедевры органной и вокальной музыки барокко: Бах и Гендель при свечах
16 марта в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 800 ₽
Oldcomers Jazz Band
12+
Джаз
Oldcomers Jazz Band
2 мая в 19:00 Jam Club
от 1500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
28 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше