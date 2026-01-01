Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение

Церемония Премии МУЗ-ТВ 2026 в Москве

6 июня в Live Арена пройдет XXI Церемония Премии МУЗ-ТВ 2026 под названием «Движение». Это название отражает философию телеканала, который постоянно развивается и следует актуальным трендам музыкальной индустрии.

Визуальное оформление и исполнители

Церемония обещает удивить зрителей уникальным визуальным оформлением, основанным на оптических иллюзиях и игре с пространством. На сцене выступят яркие представители шоу-бизнеса: Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан и Люся Чеботина. Каждый выступление станет знаком особого уровня и творческого подхода.

Новая история музыкальной премии

В этом году Премия МУЗ-ТВ 2026 начнет писать новую историю, подводя музыкальные итоги прошедшего года. Зрителей ждут инновационные технологии, новаторские режиссёрские решения и высочайший уровень спецэффектов. Многофункциональная площадка позволит реализовать самые смелые идеи, а сценическое пространство станет настоящим трансформером, создавая иллюзорные миры.

Исполнители и уникальные номера

Свои эксклюзивные номера подарят такие артисты, как Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Дима Билан. Имена многих звезд станут известны совсем скоро.

Следите за подробностями на сайте МУЗ-ТВ и не пропустите это впечатляющее музыкальное событие!