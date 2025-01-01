Premier Quartet и импрессионисты

Входит в Абонемент 25 Ансамблиеро Камерные программы Программа Дебюсси. Струнный квартет соль минор, ор. 10 Гласс. Струнный квартет № 3 «Мисима» Равель. Струнный квартет фа мажор Участники двух известных оркестров — MusicAeterna и Михайловского театра — в доверительной атмосфере камерного концерта. Лиричность и эмоциональность Дебюсси и мягкость в строгой форме Равеля в стройном и виртуозном звучании талантливого ансамбля. Мелодии французских мастеров импрессионизма в исполнении Premier quartet — нежное прикосновение смычков к струнам души. Участники «Premier Quartet»