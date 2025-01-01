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Premier Quartet и импрессионисты
Киноафиша Premier Quartet и импрессионисты

Premier Quartet и импрессионисты

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 25 Ансамблиеро Камерные программы Программа Дебюсси. Струнный квартет соль минор, ор. 10 Гласс. Струнный квартет № 3 «Мисима» Равель. Струнный квартет фа мажор Участники двух известных оркестров — MusicAeterna и Михайловского театра — в доверительной атмосфере камерного концерта. Лиричность и эмоциональность Дебюсси и мягкость в строгой форме Равеля в стройном и виртуозном звучании талантливого ансамбля. Мелодии французских мастеров импрессионизма в исполнении Premier quartet — нежное прикосновение смычков к струнам души. Участники «Premier Quartet»

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 400 ₽

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