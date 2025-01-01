Премьера фильма «Цвета времени» с лекцией от Вики Чумы в Большом кинозале ГУМа

24 сентября в 19:30 в Большом кинозале ГУМа состоится премьерный показ фильма из внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля — «Цвета времени». Этот комедийно-исторический проект подготовил известный режиссер Седрик Клапиш, многократный номинант и обладатель премии «Сезар».

Фильм рассказывает о захватывающем путешествии сквозь время. На улицах современного и прошлого Парижа герои раскрывают семейные тайны, ищут любовь и заново открывают себя. Сюжет начинает разворачиваться, когда родственники, разбирая вещи в старом доме, находят загадочную картину, которая переносит их в 1895 год. В старом Париже они знакомятся с Адель, которая пытается распутать тайны своей семьи.

Лекция Вики Чумы

Перед показом фильма состоится лекция историка и теоретика искусств и моды Вики Чумы на тему: «Как французская мода прошлого повлияла на твой образ сегодня». Это уникальное событие позволит зрителям погрузиться в атмосферу времени, когда жили главные герои.

Судьбоносные встречи и романтика

Судьбоносные встречи, жизненные испытания и романтика — все, с чем сталкивается Адель в городе любви, меняет жизни ее близких в настоящем и будущем. Эта история о том, как прошлое всегда находит способ повлиять на наше настоящее и будущее.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный фильм и насладиться великолепной лекцией о французской моде!