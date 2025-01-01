Премьера оперы «Эрмиона» в ГУМ Кинозале

16 января в 19:00 ГУМ Кинозал и проект TheatreHD представят премьеру оперы «Эрмиона» Джоаккино Россини. В этом грандиозном спектакле зрителям предстоит увидеть звёздный состав исполнителей: Хуана Диего Флореса, Энеа Скалу и Анастасию Бартоли. Ведущей презентации станет Наталия Сурнина, музыковед и пресс-секретарь Московской государственной академической филармонии.

О редкой опере Россини

«Эрмиона» — это редко исполняемая опера, которая занимает особое место в репертуаре. Ее возобновление на фестивале Россини в Пезаро стало одной из самых ожидаемых новинок 2024 года. Проект осуществил талантливый режиссёр Йоханнес Эрат. Сюжет основан на древнегреческом эпосе о Троянской войне и развивается на фоне неоновых декораций. Костюмы персонажей, выполненные в стиле панк и неоромантики, вызывают ассоциации с поп-клипами 80-х.

Исполнители и сюжет

На сцене развернется драма о любви и предательстве: нарциссичный Пирр в исполнении Энеа Скалы вызывает интерес, отвергнутая возлюбленная Эрмиона, которую играет Анастасия Бартоли, переживает сильные эмоции, а элегантный Орест, роль которого исполняет Хуан Диего Флорес, находится в центре интриг. Темы страсти, манипуляций и обещаний делают сюжет напряжённым и захватывающим.

Обсуждение и анализ

Наталия Сурнина осветит зрителям особенности этой россиниевской оперы и объяснит, почему постановка Йоханнеса Эрата произвела такое сильное впечатление на взыскательную публику Фестиваля в Пезаро. Не упустите возможность узнать больше о значении и контексте этой выдающейся работы!