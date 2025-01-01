Премьера оперы Прокофьева «Игрок» в ГУМ Кинозале

17 октября в 19:00 ГУМ Кинозал и проект TheatreHD представят премьеру оперы Сергея Прокофьева «Игрок» в постановке знаменитого театрального режиссера Питера Селларса. Это выдающееся произведение, основанное на прозе Федора Достоевского, обещает стать захватывающим событием в мире оперного искусства.

Об особенностях спектакля

На сцене, созданной по мотивам величественных скал, зрители увидят стилизованные колеса рулетки, сверкающие подобно НЛО. Иллюзорный мир «Игрока» отражается в десятках зеркал, создавая захватывающую атмосферу.

В этом спектакле столкнутся интересы небольшой группы людей, рискующих не только своими деньгами, но и достоинством ради азарта. В представленном Cocktails & Fables сопрано Асмик Григорян воплотит интригу и станет движущей силой истории, в то время как Венские филармоники под руководством Тимура Зангиева подарят зрителям гениальные музыкальные моменты.

Введение в мир Достоевского

Главный редактор журнала «Музыкальная академия», музыковед и критик Ярослав Тимофеев подробно расскажет о сложностях и богатстве этой оперы. Он погрузит слушателей в множество деталей первой музыкальной интерпретации произведения Достоевского, сочетая комедию нравов с глубокой психологической драмой. Обсуждение затронет тонкости, лиризм и философскую глубину авторского замысла.

Приветственный бокал от Simple

Перед началом мероприятия гостей ждет приветственный бокал игристого вина Aliboitboit Blanc от компании Simple. Это вино, с легкостью открывающейся «бутылочной» пробкой, символизирует мгновенное удовлетворение страсти и доступность порока.

Игристое Aliboitboit Blanc с игривым и «сказочным» названием контрастирует с мрачным сюжетом оперы, ведь игрок всегда остаётся мечтателем, сочиняющим свою сказку о легких деньгах, которая, увы, неизменно оборачивается трагедией.