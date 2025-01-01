Премьера оперы «Идиот» с Зальцбургского фестиваля в ГУМ Кинозале

7 октября в 19:00 в ГУМ Кинозале пройдет долгожданная премьера оперы Мечислава Вайнберга «Идиот». Это событие подготовлено в рамках проекта TheatreHD и станет яркой точкой на культурной карте столицы.

Уникальная постановка

Опера «Идиот» была представлена на Зальцбургском фестивале и привлекла внимание зрителей благодаря необычному подходу к миру Достоевского. Режиссером спектакля является Кшиштоф Варликовский, известный своим умением работать с пространством и деталями. За дирижерским пультом будет находиться Мирга Гражините-Тила, признанный мастер своего дела, который поможет создать неповторимую музыкальную атмосферу.

Звезды сцены

В главных ролях выступят выдающиеся солисты: Богдан Волков в роли князя Мышкина, Аушрине Стундите как Настасья Филипповна и Владислав Сулимский в роли Рогожина. Их игра сочетает в себе высокие драматические уровни с блестящим владением «оркестровыми бурями», что обещает зрителям динамичное и захватывающее представление.

Лекция Наталии Сурниной

Перед началом спектакля зрители смогут посетить лекцию музыковеда Наталии Сурниной. Она расскажет о Мечиславе Вайнберге и о его музыкальном наследии, а также об особенностях адаптации текста Достоевского для оперной сцены. Лекция позволит глубже понять, что требуется постановке для покорения публики одного из самых взыскательных фестивалей в мире.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом и познавательной лекцией