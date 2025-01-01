Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной
Билеты от 2500₽
Киноафиша Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной

Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О выставке

Цезарь в Египте: новаторская интерпретация барочной оперы

30 января в 19:00 в Оперном клубе TheatreHD в ГУМ Кинозале зрителей ждет уникальный показ оперы Георга Фридриха Генделя «Цезарь в Египте» в постановке Дмитрия Чернякова. Эта работа стала первым опытом режиссера в барочной опере, который он продемонстрировал на сцене Зальцбургского фестиваля.

Барочная опера: вызов для современного театра

Барочная опера всегда представляет собой вызов для режиссера. Как сделать так, чтобы произведение, где главные герои, в большинстве случаев, «стоят и поют», обретало динамику и живость? Дмитрий Черняков, известный своим театральным гением, решает эту задачу по-своему, превращая монументальный «Юлия Цезаря» в настоящую психологическую драму, наполненную и эмоциональным накалом, и зрелищными эффектами.

Музыка и актерский состав

Грандиозная музыка Генделя в сочетании с мастерством Чернякова создает незабываемую атмосферу. В опере выступают:

  • Кристоф Дюмо в роли самоуверенного правителя Цезаря;
  • Ольга Кульчинская как расчетливая соблазнительница Клеопатра;
  • Юрий Миненко в образе хладнокровного психопата Птолемея.

Поддержка и анализ

В рамках показа Наталия Сурнина, музыковед и пресс-секретарь Московской государственной академической филармонии, поделится своими мыслями о сложности современных постановок барочной оперы. Она расскажет, как Черняков мастерски управляет героями, бросая их из одной эмоциональной крайности в другую, и какие вызовы стоят перед режиссерами в работе с таким сложно структурированным материалом.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который обещает не только музыкальное наслаждение, но и глубокое эмоциональное восприятие.

Купить билет на выставка Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной

Помощь с билетами
Январь
30 января пятница
19:00
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2500 ₽

Фотографии

Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной Премьера оперы «Цезарь в Египте» в постановке Чернякова для Зальцбурга и лекция Наталии Сурниной

В ближайшие дни

Игровая программа «Команда Б»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Команда Б»
30 декабря в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
25 января в 15:00 Музей «В Тишине»
от 500 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
15 декабря в 15:20 Центр «Марс»
от 1300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше