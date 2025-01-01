Цезарь в Египте: новаторская интерпретация барочной оперы

30 января в 19:00 в Оперном клубе TheatreHD в ГУМ Кинозале зрителей ждет уникальный показ оперы Георга Фридриха Генделя «Цезарь в Египте» в постановке Дмитрия Чернякова. Эта работа стала первым опытом режиссера в барочной опере, который он продемонстрировал на сцене Зальцбургского фестиваля.

Барочная опера: вызов для современного театра

Барочная опера всегда представляет собой вызов для режиссера. Как сделать так, чтобы произведение, где главные герои, в большинстве случаев, «стоят и поют», обретало динамику и живость? Дмитрий Черняков, известный своим театральным гением, решает эту задачу по-своему, превращая монументальный «Юлия Цезаря» в настоящую психологическую драму, наполненную и эмоциональным накалом, и зрелищными эффектами.

Музыка и актерский состав

Грандиозная музыка Генделя в сочетании с мастерством Чернякова создает незабываемую атмосферу. В опере выступают:

Кристоф Дюмо в роли самоуверенного правителя Цезаря;

Ольга Кульчинская как расчетливая соблазнительница Клеопатра;

Юрий Миненко в образе хладнокровного психопата Птолемея.

Поддержка и анализ

В рамках показа Наталия Сурнина, музыковед и пресс-секретарь Московской государственной академической филармонии, поделится своими мыслями о сложности современных постановок барочной оперы. Она расскажет, как Черняков мастерски управляет героями, бросая их из одной эмоциональной крайности в другую, и какие вызовы стоят перед режиссерами в работе с таким сложно структурированным материалом.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который обещает не только музыкальное наслаждение, но и глубокое эмоциональное восприятие.