Спектакль Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт

Приготовьтесь к грандиозному новогоднему событию! Продюсерский центр «Седьмая Радуга» в сотрудничестве с телеканалом «МУЛЬТ» представляет яркое шоу «История игрушек», которое пройдет в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка развлечений «Остров мечты». Это не просто спектакль, а настоящая феерия, где мечты становятся реальностью!
«История игрушек» — это новогодняя сказка, полная захватывающих моментов, любимых мультгероев и невероятных спецэффектов. В этом шоу вас ждут:
В канун Нового года обиженная Тень превращает мир игрушек в хаос, заставляя известных героев забыть, кто они есть. Сказочный Патруль принимает вызов и стремится восстановить порядок, вернуть друзьям их истинные образы и показать, что настоящая магия — это дружба и доброта. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?
Шоу пройдет в следующие дни:
Сеансы начинаются:
Концертный зал «Москва» предлагает:
Шоу идеально подходит для детей от 3 до 10 лет, но взрослые тоже получат массу удовольствия! Продолжительность представления — 1 час 20 минут без антракта. Дети до 3 лет могут проходить по одному билету с взрослым.
Обратите внимание: дети и подростки до 18 лет могут посещать шоу только с сопровождением взрослых.
Концертный зал «Москва» удобно расположен рядом с метро «Технопарк» (выход 8) и имеет вместительную парковку «Острова мечты». Не забудьте сдать верхнюю одежду в гардероб на -1 этаже.
Подарите себе и своим близким незабываемые моменты волшебства с «Историей игрушек»!