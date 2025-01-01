Спектакль Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт

Премьера новогоднего шоу «История игрушек» в Москве

Приготовьтесь к грандиозному новогоднему событию! Продюсерский центр «Седьмая Радуга» в сотрудничестве с телеканалом «МУЛЬТ» представляет яркое шоу «История игрушек», которое пройдет в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка развлечений «Остров мечты». Это не просто спектакль, а настоящая феерия, где мечты становятся реальностью!

Уникальное шоу для всей семьи

«История игрушек» — это новогодняя сказка, полная захватывающих моментов, любимых мультгероев и невероятных спецэффектов. В этом шоу вас ждут:

Более 200 артистов, создающих неповторимую атмосферу!

300+ уникальных костюмов, которые порадуют глаз зрителей.

Интерактивные игры, охватывающие весь зал — каждый станет частью волшебства!

Самый настоящий Дед Мороз, готовый подарить радость.

Захватывающий сюжет

В канун Нового года обиженная Тень превращает мир игрушек в хаос, заставляя известных героев забыть, кто они есть. Сказочный Патруль принимает вызов и стремится восстановить порядок, вернуть друзьям их истинные образы и показать, что настоящая магия — это дружба и доброта. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?

Даты и время представлений

Шоу пройдет в следующие дни:

20, 21, 24-30 декабря 2025 г.

2-8 января 2026 г.

Сеансы начинаются:

20-21 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

24-26 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

27-28 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

29 декабря: 12:00, 15:00, 18:00

30 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

2-4 января: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00

5-8 января: 12:00, 15:00, 18:00

Где и как смотреть шоу

Концертный зал «Москва» предлагает:

Ультрасовременное сценическое оборудование.

Комфортные кресла и отличная видимость.

Просторную фойе и кафе.

Удобный доступ к метро и парковке.

Важная информация для зрителей

Шоу идеально подходит для детей от 3 до 10 лет, но взрослые тоже получат массу удовольствия! Продолжительность представления — 1 час 20 минут без антракта. Дети до 3 лет могут проходить по одному билету с взрослым.

Обратите внимание: дети и подростки до 18 лет могут посещать шоу только с сопровождением взрослых.

Как добраться

Концертный зал «Москва» удобно расположен рядом с метро «Технопарк» (выход 8) и имеет вместительную парковку «Острова мечты». Не забудьте сдать верхнюю одежду в гардероб на -1 этаже.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты волшебства с «Историей игрушек»!