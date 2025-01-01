Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
Билеты от 470₽
Киноафиша Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт

Спектакль Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт

0+
Возраст 0+
Билеты от 470₽

О концерте/спектакле

Премьера новогоднего шоу «История игрушек» в Москве

Приготовьтесь к грандиозному новогоднему событию! Продюсерский центр «Седьмая Радуга» в сотрудничестве с телеканалом «МУЛЬТ» представляет яркое шоу «История игрушек», которое пройдет в концертном зале «Москва», расположенном на территории парка развлечений «Остров мечты». Это не просто спектакль, а настоящая феерия, где мечты становятся реальностью!

Уникальное шоу для всей семьи

«История игрушек» — это новогодняя сказка, полная захватывающих моментов, любимых мультгероев и невероятных спецэффектов. В этом шоу вас ждут:

  • Более 200 артистов, создающих неповторимую атмосферу!
  • 300+ уникальных костюмов, которые порадуют глаз зрителей.
  • Интерактивные игры, охватывающие весь зал — каждый станет частью волшебства!
  • Самый настоящий Дед Мороз, готовый подарить радость.

Захватывающий сюжет

В канун Нового года обиженная Тень превращает мир игрушек в хаос, заставляя известных героев забыть, кто они есть. Сказочный Патруль принимает вызов и стремится восстановить порядок, вернуть друзьям их истинные образы и показать, что настоящая магия — это дружба и доброта. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?

Даты и время представлений

Шоу пройдет в следующие дни:

  • 20, 21, 24-30 декабря 2025 г.
  • 2-8 января 2026 г.

Сеансы начинаются:

  • 20-21 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
  • 24-26 декабря: 12:00, 15:00, 18:00
  • 27-28 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
  • 29 декабря: 12:00, 15:00, 18:00
  • 30 декабря: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
  • 2-4 января: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
  • 5-8 января: 12:00, 15:00, 18:00

Где и как смотреть шоу

Концертный зал «Москва» предлагает:

  • Ультрасовременное сценическое оборудование.
  • Комфортные кресла и отличная видимость.
  • Просторную фойе и кафе.
  • Удобный доступ к метро и парковке.

Важная информация для зрителей

Шоу идеально подходит для детей от 3 до 10 лет, но взрослые тоже получат массу удовольствия! Продолжительность представления — 1 час 20 минут без антракта. Дети до 3 лет могут проходить по одному билету с взрослым.

Обратите внимание: дети и подростки до 18 лет могут посещать шоу только с сопровождением взрослых.

Как добраться

Концертный зал «Москва» удобно расположен рядом с метро «Технопарк» (выход 8) и имеет вместительную парковку «Острова мечты». Не забудьте сдать верхнюю одежду в гардероб на -1 этаже.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты волшебства с «Историей игрушек»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
21 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
24 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 18:00 от 470 ₽
25 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 18:00 от 470 ₽
26 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 18:00 от 470 ₽
27 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
28 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
29 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 490 ₽ 15:00 от 490 ₽ 18:00 от 470 ₽
30 декабря
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
2 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
3 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
4 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
10:30 от 530 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 590 ₽ 18:00 от 530 ₽
5 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 530 ₽ 15:00 от 530 ₽ 18:00 от 490 ₽
6 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 530 ₽ 15:00 от 530 ₽ 18:00 от 490 ₽
7 января
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
12:00 от 530 ₽ 15:00 от 530 ₽ 18:00 от 490 ₽

В ближайшие дни

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Детский
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
20 сентября в 16:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
24 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2500 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
2 января в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше