Греческий режиссер Владимир Николузос, при поддержке Фонда Alma Mater, представит свою премьеру в Доме Радио. Фильм под названием «Страна забытых песен» окунет зрителей в уникальную атмосферу и откроет новые горизонты музыкального восприятия.
«Страна забытых песен» – это не просто фильм, а настоящая музыкально-драматическая сказка. Он исследует тему истории и культуры через призму забытой музыки, прекрасно сочетая визуальные образы и звуковое оформление. За его созданием стоят талантливые музыканты и актеры, что лишь подчеркивает масштабное значение проекта.
Посещение премьеры «Страны забытых песен» – это возможность не только увидеть новый фильм, но и стать частью культурного события. Событие будет интересно как любителям театра, так и тем, кто ценит кинематограф и живую музыку.
Не упустите шанс увидеть уникальный проект, который обещает оставить незабываемое впечатление!