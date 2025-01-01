Меню
Премьера фильма «Страна забытых песен» в Доме радио

Греческий режиссер Владимир Николузос, при поддержке Фонда Alma Mater, представит свою премьеру в Доме Радио. Фильм под названием «Страна забытых песен» окунет зрителей в уникальную атмосферу и откроет новые горизонты музыкального восприятия.

О фильме

«Страна забытых песен» – это не просто фильм, а настоящая музыкально-драматическая сказка. Он исследует тему истории и культуры через призму забытой музыки, прекрасно сочетая визуальные образы и звуковое оформление. За его созданием стоят талантливые музыканты и актеры, что лишь подчеркивает масштабное значение проекта.

Интересные факты

  • Фильм был снят на фоне потрясающих природных пейзажей Греции.
  • В процессе работы над фильмом были использованы редкие музыкальные произведения, которые редко исполняются на сцене.
  • Владимир Николузос отмечает, что его работа вдохновлена личными воспоминаниями о традиционной музыке своего народа.

Зачем стоит посетить

Посещение премьеры «Страны забытых песен» – это возможность не только увидеть новый фильм, но и стать частью культурного события. Событие будет интересно как любителям театра, так и тем, кто ценит кинематограф и живую музыку.

Не упустите шанс увидеть уникальный проект, который обещает оставить незабываемое впечатление!

Санкт-Петербург, 3 сентября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
19:00

