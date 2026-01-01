Спектакль Прелести измены

Прелести измены
16+
О спектакле

Спектакль по новеллам Валентина Красногорова в ДК «Нефтяник»

В ДК «Нефтяник» зрителям предстоит увидеть спектакль, основанный на новеллах Валентина Красногорова. В этом творении раскрываются непростые отношения любовных пар, в которых страсти и искушения ведут к комичным, порой absurd ситуациям. Вместе с героями, зрители будут искать ответы на важные вопросы о верности и жизненных ценностях.

Сцена спектакля становится удивительным пространством, где рождается и умирает любовь. Каждая история непредсказуема, что добавляет интригу к происходящему. Разные по стилю и настроению новеллы объединены общей темой сложных отношений. Например, в новелле «Прелести измены» любовники изо всех сил скрывают свои связи, а их редкие встречи становятся комичными и абсурдными благодаря страху быть разоблаченными в измене. Это поднимает важные вопросы: насколько мы ценим тех, кто рядом с нами, и можем ли мы устоять перед соблазнами?

Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты и комедийные, почти фарсовые ситуации дополняются глубоким лиризмом. Такой подход гарантирует, что зрители останутся в напряжении до последних мгновений спектакля.

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Андрей Чернышов
Мария Добржинская
Денис Матросов
Ирина Ефремова
Андрей Кайков
Июнь
2 июня вторник
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1300 ₽
3 июня среда
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1300 ₽

