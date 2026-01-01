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Прекрасный вечер. Орган, гобой, голос
Билеты от 1000₽
Киноафиша Прекрасный вечер. Орган, гобой, голос

Прекрасный вечер. Орган, гобой, голос

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Шарм французской музыки в московском соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет вечер с участием талантливых музыкантов: Ивана Паисова (гобой), Юлии Макарьянц (меццо-сопрано) и Александра Удальцова (орган). Все исполнители являются лауреатами международных конкурсов, что подчеркивает высокий уровень их мастерства.

Программа вечера

В программе звучат произведения величайших композиторов, среди которых:

  • К. Сен-Санс
  • Л.-К. Дакен
  • Н. де Гриньи
  • С. Франк
  • Ф. Пуленк
  • Л. Делиб

Уникальная акустика собора

Кафедральный собор с его готическими сводами и уникальной акустикой станет идеальным резонатором для величественного органа, пронзительно-лиричного гобоя и бархатного меццо-сопрано. Музыканты приглашают вас на звуковое открытие музыкальной Франции, охватывающее более четырёх столетий, от строгих опусов средневековой школы Нотр-Дам до буйства красок импрессионизма и благородного неоклассицизма.

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Сентябрь
5 сентября суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
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