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Прекрасные люди
Билеты от 400₽
Киноафиша Прекрасные люди

Спектакль Прекрасные люди

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Прекрасные люди»: любовь и страсть в тихой деревне

Спектакль «Прекрасные люди» погружает зрителей в мир, где любовь приходит внезапно и меняет всё. Главная героиня, Наталья Петровна, ведет размеренную жизнь, пока в её деревню не приезжает молодой учитель Беляев. Его появление становится настоящим «громом среди ясного неба», нарушая покой не только Натальи, но и всех, кто её окружает.

Сюжет и персонажи

В центре повествования – история Натальи Петровны, чья жизнь переворачивается с ног на голову благодаря юному педагогу, который стремительно завоевывает сердца не только её, но и других персонажей: воспитанницы и друга семьи. Каковы будут последствия этого нового витка страсти? Как изменится жизнь Натальи и её окружения? Спектакль поднимает важные вопросы о любви, страсти и человеческих отношениях.

Интересные факты о спектакле

«Прекрасные люди» – это не просто история о любви. В ней затрагиваются важные социальные и психологические темы. Спектакль написан по мотивам произведений известных авторов, что добавляет глубину и многослойность в изображение человеческих чувств. Зрители смогут увидеть, как быстро меняются судьбы людей под влиянием сильных эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который заставит вас задуматься о настоящих чувствах и их влиянии на судьбы людей. Приходите на «Прекрасные люди» и откройте для себя мир, где любовь может изменить всё!

Режиссер
Ксения Роменкова
В ролях
Александр Савельев
Тимофей Якомульский
Георгий Марченко
Мария Ильякова
Валентина Емельянова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 400 ₽
5 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди Прекрасные люди

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