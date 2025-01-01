Прекрасная новогодняя музыка

Вечная музыка: новогодний концерт в Ельцин Центре

В декабре исполнители прекрасной музыки подводят итоги, вспоминают вечное и представляют будущее. Особое внимание в программе уделяется известным произведениям, которые наполнят атмосферу праздника и уюта.

Программа концерта

Ключевым произведением вечера станет сюита из «Щелкунчика» в сверкающей транскрипции Михаила Плетнёва. Это произведение, как и другие, затрагивает вечные мотивы, знакомые каждому любителю музыки.

В рамках концерта прозвучит одночастный квартет Франца Шуберта. Четыре части Струнного квартета Джона Кейджа также расскажут о временах года, где зимняя часть выделяется своей медитативностью.

Ярким акцентом программы станет «Новогодняя музыка» Георгса Пелециса – захватывающая интерпретация зимних мелодий. Финалом станет «Форельный квинтет» Павла Карманова, который удивит слушателей неожиданными нотами: в его партитуре есть даже момент жарки форели на сковородке!

Участники концерта

13-й выпуск «Прекрасной музыки» представит новый коллектив – Урал Опера Квартет, состоящий из четырех солистов оркестра славного уральского театра. В программе также выступит звезда вечера, пианист Герман Мархасин.

Состав исполнителей:

Светлана Суранова, скрипка

Мария Токарева, скрипка

Илья Шерер, альт

Владимир Петухов, виолончель

Герман Мархасин, фортепиано

Продолжительность и информация

Концерт длится 1 час 30 минут без антракта.

Авторы цикла Богдан Королёк и Герман Мархасин выражают благодарность Марине Катаржновой за помощь в организации концерта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.