Прекрасная новогодняя музыка
Прекрасная новогодняя музыка

Прекрасная новогодняя музыка

12+
12+

О концерте

Вечная музыка: новогодний концерт в Ельцин Центре

В декабре исполнители прекрасной музыки подводят итоги, вспоминают вечное и представляют будущее. Особое внимание в программе уделяется известным произведениям, которые наполнят атмосферу праздника и уюта.

Программа концерта

Ключевым произведением вечера станет сюита из «Щелкунчика» в сверкающей транскрипции Михаила Плетнёва. Это произведение, как и другие, затрагивает вечные мотивы, знакомые каждому любителю музыки.

В рамках концерта прозвучит одночастный квартет Франца Шуберта. Четыре части Струнного квартета Джона Кейджа также расскажут о временах года, где зимняя часть выделяется своей медитативностью.

Ярким акцентом программы станет «Новогодняя музыка» Георгса Пелециса – захватывающая интерпретация зимних мелодий. Финалом станет «Форельный квинтет» Павла Карманова, который удивит слушателей неожиданными нотами: в его партитуре есть даже момент жарки форели на сковородке!

Участники концерта

13-й выпуск «Прекрасной музыки» представит новый коллектив – Урал Опера Квартет, состоящий из четырех солистов оркестра славного уральского театра. В программе также выступит звезда вечера, пианист Герман Мархасин.

Состав исполнителей:

  • Светлана Суранова, скрипка
  • Мария Токарева, скрипка
  • Илья Шерер, альт
  • Владимир Петухов, виолончель
  • Герман Мархасин, фортепиано

Продолжительность и информация

Концерт длится 1 час 30 минут без антракта.

Авторы цикла Богдан Королёк и Герман Мархасин выражают благодарность Марине Катаржновой за помощь в организации концерта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1200 ₽

