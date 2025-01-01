Прекрасная музыка на Новой сцене. Выпуск 2. Чёрные лебеди

Концерт на Новой сцене Александринского театра

На Новую сцену возвращаются пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королёк. Летом они впервые выступили здесь, представив цикл Прекрасная музыка — фортепианные вечера с академической, но неожиданной программой и неакадемическим рассказом о ней. Второй концерт посвящен романтической эпохе, когда возникли представления о правильной и неправильной музыке, о её красоте и безобразии.

Музыка романтиков

Музыка середины XIX века наиболее актуальна для многих из нас. Она наполнена увлекательными моментами, когда правильные пассажи неожиданно нарушаются неправильными нотами, резкими ударами и внезапными паузами. Это создает неразрешимые противоречия — настоящие черные лебеди в мире звуков. Роберт Шуман на пороге безумия и смерти создал Вариации духа , написав Призрачные вариации , в то время как Рихард Вагнер стремился разрушить романтическую гармонию, стремясь к абсолютной музыке.

Герои вечера

Другие композиторы, такие как Ференц Лист и Шарль-Валантен Алькан, также займут центральное место в программе. Лист, отказавшись от страстного виртуозного стиля, принял новую простоту , которую оценили только 150 лет спустя. Алькан, живший в тени Шопена, предложил слушателям удивительные фортепианные пьесы, которые сохраняли свою уникальность и самобытность.

Программа вечера

Вечер будет наполнен произведениями:

Рихард Вагнер — Прилёт чёрных лебедей , листок из альбома ля-бемоль мажор для фортепиано, WWV 95

, листок из альбома ля-бемоль мажор для фортепиано, WWV 95 Роберт Шуман — Вариации дух , тема и вариации ми-бемоль мажор для фортепиано, WoO 24

, тема и вариации ми-бемоль мажор для фортепиано, WoO 24 Ференц Лист — Венеция для фортепиано, S.201 и другие произведения

для фортепиано, S.201 и другие произведения Шарль-Валантен Алькан — Избранные пьесы из цикла Эскизы , ор. 63

Исполнители

Герман Мархасин — пианист и лауреат международных конкурсов, знаком зрителям благодаря своим выступлениям в России и зарубежье. С 2019 года он является соавтором и главным исполнителем цикла Прекрасная музыка в Ельцин Центре.

Богдан Королёк — художник, редактор и соавтор концертов. Его опыт охватывает работу во множестве театров, среди которых Большой театр России и театр Урал Опера, а также участие в различных фестивалях.

*В программе возможны изменения.