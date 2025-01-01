Прекрасная музыка на Новой сцене. Выпуск 2. Чёрные лебеди

Меню
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт на Новой сцене Александринского театра

На Новую сцену возвращаются пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королёк. Летом они впервые выступили здесь, представив цикл Прекрасная музыка — фортепианные вечера с академической, но неожиданной программой и неакадемическим рассказом о ней. Второй концерт посвящен романтической эпохе, когда возникли представления о правильной и неправильной музыке, о её красоте и безобразии.

Музыка романтиков

Музыка середины XIX века наиболее актуальна для многих из нас. Она наполнена увлекательными моментами, когда правильные пассажи неожиданно нарушаются неправильными нотами, резкими ударами и внезапными паузами. Это создает неразрешимые противоречия — настоящие черные лебеди в мире звуков. Роберт Шуман на пороге безумия и смерти создал Вариации духа, написав Призрачные вариации, в то время как Рихард Вагнер стремился разрушить романтическую гармонию, стремясь к абсолютной музыке.

Герои вечера

Другие композиторы, такие как Ференц Лист и Шарль-Валантен Алькан, также займут центральное место в программе. Лист, отказавшись от страстного виртуозного стиля, принял новую простоту, которую оценили только 150 лет спустя. Алькан, живший в тени Шопена, предложил слушателям удивительные фортепианные пьесы, которые сохраняли свою уникальность и самобытность.

Программа вечера

Вечер будет наполнен произведениями:

  • Рихард Вагнер — Прилёт чёрных лебедей, листок из альбома ля-бемоль мажор для фортепиано, WWV 95
  • Роберт Шуман — Вариации дух, тема и вариации ми-бемоль мажор для фортепиано, WoO 24
  • Ференц Лист — Венеция для фортепиано, S.201 и другие произведения
  • Шарль-Валантен Алькан — Избранные пьесы из цикла Эскизы, ор. 63

Исполнители

Герман Мархасин — пианист и лауреат международных конкурсов, знаком зрителям благодаря своим выступлениям в России и зарубежье. С 2019 года он является соавтором и главным исполнителем цикла Прекрасная музыка в Ельцин Центре.

Богдан Королёк — художник, редактор и соавтор концертов. Его опыт охватывает работу во множестве театров, среди которых Большой театр России и театр Урал Опера, а также участие в различных фестивалях.

*В программе возможны изменения.

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1000 ₽

Фотографии

