Прекрасная музыка на Новой сцене. Выпуск 2. Чёрные лебеди

На Новую сцену возвращаются пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королёк. Летом они впервые выступили здесь, представив цикл
Прекрасная музыка — фортепианные вечера с академической, но неожиданной программой и неакадемическим рассказом о ней. Второй концерт посвящен романтической эпохе, когда возникли представления о
правильной и
неправильной музыке, о её красоте и безобразии.
Музыка середины XIX века наиболее актуальна для многих из нас. Она наполнена увлекательными моментами, когда правильные пассажи неожиданно нарушаются неправильными нотами, резкими ударами и внезапными паузами. Это создает неразрешимые противоречия — настоящие черные лебеди в мире звуков. Роберт Шуман на пороге безумия и смерти создал
Вариации духа, написав
Призрачные вариации, в то время как Рихард Вагнер стремился разрушить романтическую гармонию, стремясь к абсолютной музыке.
Другие композиторы, такие как Ференц Лист и Шарль-Валантен Алькан, также займут центральное место в программе. Лист, отказавшись от страстного виртуозного стиля, принял
новую простоту, которую оценили только 150 лет спустя. Алькан, живший в тени Шопена, предложил слушателям удивительные фортепианные пьесы, которые сохраняли свою уникальность и самобытность.
Вечер будет наполнен произведениями:
Прилёт чёрных лебедей, листок из альбома ля-бемоль мажор для фортепиано, WWV 95
Вариации дух, тема и вариации ми-бемоль мажор для фортепиано, WoO 24
Венециядля фортепиано, S.201 и другие произведения
Эскизы, ор. 63
Герман Мархасин — пианист и лауреат международных конкурсов, знаком зрителям благодаря своим выступлениям в России и зарубежье. С 2019 года он является соавтором и главным исполнителем цикла
Прекрасная музыка в Ельцин Центре.
Богдан Королёк — художник, редактор и соавтор концертов. Его опыт охватывает работу во множестве театров, среди которых Большой театр России и театр Урал Опера, а также участие в различных фестивалях.
*В программе возможны изменения.