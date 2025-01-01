Прекрасная музыка на Новой сцене. Щелкунчик!

Новогодний концерт «Прекрасная музыка» в Александринском театре

На Новой сцене пройдет третий концерт пианиста Германа Мархасина и ведущего Богдана Королька. В программе концерта под названием Прекрасная музыка будут представлены как известные, так и редкие сочинения, который слушатели иногда сравнивают со стендапом. Это уникальная возможность услышать академическую игру в сочетании с неакадемическим рассказом о ней.

Зимнее волшебство в музыке

В преддверии Нового года нет музыки прекраснее, чем Щелкунчик Чайковского. Завершит концерт фортепианная сюита из этого знаменитого балета, транскрибированная Михаилом Плетнёвым. Название вечера не просто обозначает главный номер программы, но и само по себе становится символом зимнего волшебства.

Воскликнув щелкунчик!, можно вызвать магию и получить множество сладостей, что будет наглядно продемонстрировано в Маленькой сюите на Рождество Джорджа Крама и Новогодней музыке Георгса Пелециса. Концерт погрузит зрителей в атмосферу детства с его надеждами и страхами: обязательным номером программы станут Детские игры немецкого классика Хельмута Лахенмана, который в уходящем году отметил девяностолетие.

Программа концерта

Георгс Пелецис — Новогодняя музыка для фортепиано

Джордж Крам — Маленькая сюита на Рождество, 1979 год

Хельмут Лахенман — Детские игры, семь маленьких пьес для фортепиано

Пётр Ильич Чайковский — Михаил Плетнёв — Концертная сюита из балета Щелкунчик

О исполнителях

Герман Мархасин — пианист и лауреат международных конкурсов. Обучался в Уральской консерватории под руководством профессора Алексея Букреева. С 2017 года активен в Урал Оперой как солист и концертмейстер, а с 2019 года — соавтор и главный исполнитель цикла Прекрасная музыка в Екатеринбурге, Петербурге и Перми. Мархасин выступает в России и за ее пределами: в Грузии, Армении, Сербии, ОАЭ.

Богдан Королёк — помощник художественного руководителя балета и редактор Урал Оперы. Он является куратором и ведущим концертов академической музыки, сценаристом и драматургом. Королёк также сотрудничает с театрами России и является соавтором антологии Новая русская музыкальная критика. Он окончил Красноярский хореографический колледж и Академию русского балета имени Вагановой.