Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

Цикл «Прекрасная музыка» продолжает знакомить зрителей с известными и редкими музыкальными произведениями. В новой серии концертов, посвящённой 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, композитор предстает в роли театрального мага. Ненавязчивый рассказ о музыке, который слушатели порой сравнивают со стендапом, добавляет нестандартный подход к академической игре.
Прокофьев осознавал, что многие его балеты и оперы могут не дойти до сцены. Поэтому он создавал множество концертных переложений, чтобы музыка не пропадала зря. Его инструментальные сочинения превращались в воображаемый театр теней и масок, наполняя пространство фантастическими преувеличениями.
Структура программы построена симметрично: два вальса по краям, две скрипичные сонаты, а в центре — «Ромео и Джульетта перед разлукой», фортепианная эссенция самого популярного балета Прокофьева. Концерт обещает быть увлекательным, а участие музыкантов придаёт ему особую изысканность.
На сцене выступят:
В программе:
Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.