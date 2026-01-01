Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

Концерт в цикле «Прекрасная музыка»: Сергей Прокофьев как театральный маг

Цикл «Прекрасная музыка» продолжает знакомить зрителей с известными и редкими музыкальными произведениями. В новой серии концертов, посвящённой 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, композитор предстает в роли театрального мага. Ненавязчивый рассказ о музыке, который слушатели порой сравнивают со стендапом, добавляет нестандартный подход к академической игре.

Прокофьев осознавал, что многие его балеты и оперы могут не дойти до сцены. Поэтому он создавал множество концертных переложений, чтобы музыка не пропадала зря. Его инструментальные сочинения превращались в воображаемый театр теней и масок, наполняя пространство фантастическими преувеличениями.

Программа концерта

Структура программы построена симметрично: два вальса по краям, две скрипичные сонаты, а в центре — «Ромео и Джульетта перед разлукой», фортепианная эссенция самого популярного балета Прокофьева. Концерт обещает быть увлекательным, а участие музыкантов придаёт ему особую изысканность.

Исполнители

На сцене выступят:

Герман Мархасин – пианист, лауреат международных конкурсов и соавтор цикла «Прекрасная музыка».

Кристина Курвиц – скрипачка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также солистка Государственного струнного квартета имени Глинки.

Богдан Королёк – ведущий и соавтор цикла, помощник художественного руководителя балета и редактор Урал Оперы.

В программе:

Мефисто-вальс из кинофильма Лермонтов, соч. 96 № 3

Соната для скрипки и фортепиано № 2 ре мажор, соч. 94 bis

Ромео и Джульетта перед разлукой для фортепиано, соч. 75 № 10

Соната для скрипки и фортепиано № 1 фа минор, соч. 80

Медленный вальс из балета Золушка для фортепиано, соч. 95 № 3

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.