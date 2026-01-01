Оповещения от Киноафиши
Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев
Киноафиша Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в цикле «Прекрасная музыка»: Сергей Прокофьев как театральный маг

Цикл «Прекрасная музыка» продолжает знакомить зрителей с известными и редкими музыкальными произведениями. В новой серии концертов, посвящённой 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, композитор предстает в роли театрального мага. Ненавязчивый рассказ о музыке, который слушатели порой сравнивают со стендапом, добавляет нестандартный подход к академической игре.

Прокофьев осознавал, что многие его балеты и оперы могут не дойти до сцены. Поэтому он создавал множество концертных переложений, чтобы музыка не пропадала зря. Его инструментальные сочинения превращались в воображаемый театр теней и масок, наполняя пространство фантастическими преувеличениями.

Программа концерта

Структура программы построена симметрично: два вальса по краям, две скрипичные сонаты, а в центре — «Ромео и Джульетта перед разлукой», фортепианная эссенция самого популярного балета Прокофьева. Концерт обещает быть увлекательным, а участие музыкантов придаёт ему особую изысканность.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Герман Мархасин – пианист, лауреат международных конкурсов и соавтор цикла «Прекрасная музыка».
  • Кристина Курвиц – скрипачка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также солистка Государственного струнного квартета имени Глинки.
  • Богдан Королёк – ведущий и соавтор цикла, помощник художественного руководителя балета и редактор Урал Оперы.

В программе:

  • Мефисто-вальс из кинофильма Лермонтов, соч. 96 № 3
  • Соната для скрипки и фортепиано № 2 ре мажор, соч. 94 bis
  • Ромео и Джульетта перед разлукой для фортепиано, соч. 75 № 10
  • Соната для скрипки и фортепиано № 1 фа минор, соч. 80
  • Медленный вальс из балета Золушка для фортепиано, соч. 95 № 3

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

Апрель
26 апреля воскресенье
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1200 ₽

Фотографии

Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев Прекрасная музыка на Новой сцене. Прокофьев

