Прекрасная музыка 15. Русский концерт

Русский концерт в Екатеринбурге: душа русской музыки

На другой вечер после Дня России творческое объединение «Прекрасная музыка» представляет «Русский концерт». Это уникальная возможность уловить подлинный русский дух — противоречивый и внезапный, который велит любить и страдать от того, что любишь. Он заставляет верить в Бога и отмечать языческие праздники, забредать в тупики и искренне искать в них свет.

В программе концерта — различные музыкальные произведения, которые отражают глубину и многообразие русской музыкальной традиции. Зрителей ждут фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балета «Конёк-горбунок». Также на сцене прозвучит «Маленький путеводитель по русским народным песням» Анатолия Королёва, который пианист Герман Мархасин сыграет в Ельцин Центре впервые.

Выдающиеся исполнители

Звезда Урал Оперы Елена Бирюзова вернется на сцену «Прекрасной музыки», чтобы исполнить редкие произведения Игоря Стравинского и Александра Вустина. Кроме того, екатеринбуржцы смогут вновь услышать «Ярило» Николая Корндорфа, которое прозвучит во второй раз в этом концертном сезоне, что позволит сравнить два портрета солнечного божества.

Программа вечера

Александр Вустин — Три торопецкие песни для фортепиано

— Три торопецкие песни для фортепиано Игорь Стравинский — Четыре русские песни

— Четыре русские песни — Три песенки (из воспоминаний юношеских годов)

— Кошачьи колыбельные

Анатолий Королёв — Маленький путеводитель по русским народным песням для фортепиано

— Маленький путеводитель по русским народным песням для фортепиано Родион Щедрин — Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»

— Песня и частушки Варвары из оперы — Три пьесы из балета «Конёк-горбунок» для фортепиано

для фортепиано Александр Вустин — «Голос» .

— . — «Свете тихий» для голоса без сопровождения

для голоса без сопровождения Николай Корндорф — «Ярило» для фортепиано и записи

Исполнители и авторы программы

На сцене выступят: Елена Бирюзова (меццо-сопрано) и Герман Мархасин (фортепиано). Авторами программы и цикла являются Богдан Королёк и Герман Мархасин.

Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.