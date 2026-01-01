Прекрасная музыка 15. Русский концерт

На другой вечер после Дня России творческое объединение «Прекрасная музыка» представляет «Русский концерт». Это уникальная возможность уловить подлинный русский дух — противоречивый и внезапный, который велит любить и страдать от того, что любишь. Он заставляет верить в Бога и отмечать языческие праздники, забредать в тупики и искренне искать в них свет.
В программе концерта — различные музыкальные произведения, которые отражают глубину и многообразие русской музыкальной традиции. Зрителей ждут фрагменты частушечной оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» и его балета «Конёк-горбунок». Также на сцене прозвучит «Маленький путеводитель по русским народным песням» Анатолия Королёва, который пианист Герман Мархасин сыграет в Ельцин Центре впервые.
Звезда Урал Оперы Елена Бирюзова вернется на сцену «Прекрасной музыки», чтобы исполнить редкие произведения Игоря Стравинского и Александра Вустина. Кроме того, екатеринбуржцы смогут вновь услышать «Ярило» Николая Корндорфа, которое прозвучит во второй раз в этом концертном сезоне, что позволит сравнить два портрета солнечного божества.
На сцене выступят: Елена Бирюзова (меццо-сопрано) и Герман Мархасин (фортепиано). Авторами программы и цикла являются Богдан Королёк и Герман Мархасин.
Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.