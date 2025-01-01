Юмористическая оперетта «Прекрасная Галатея» в исполнении артистов «Петербург-концерта»

Оперетта «Прекрасная Галатея» австрийского композитора Франца фон Зуппе — это яркий образец венской оперетты, написанный в 1865 году. В музыке Зуппе соединяются щедрая мелодика итальянского характера и чарующие венские ритмы, особенно вальс. Его произведения отличаются великолепно разработанной музыкальной драматургией и разнообразием форм, приближающихся к оперным.

Сюжет и мифологические корни

Легкая и виртуозная музыка «Галатеи» не утратила своей привлекательности с годами, сохранив эмоциональный заряд и юношескую непосредственность. Основанный на древнегреческом мифе о Пигмалионе и Галатее, пересказанном Овидием, этот сюжет неоднократно вдохновлял художников и писателей. В оперетте Зуппе классический сюжет приобретает юмористическую окраску: слуга Пигмалиона видит сон о том, как его хозяин отказывается продавать статую Мидасу, потому что сам в нее влюблен. В результате молитвы к богине Афродите, Галатея оживает, но, к сожалению, оказывается ветреной натурой.

Интересные факты о спектакле

Спектакль артистов «Петербург-концерта» — это не просто развлекательное зрелище, а юмористическое послание о том, что не все сбывшиеся желания приносят радость. Он приурочен к 205-летию со дня рождения композитора и обещает подарить зрителям массу положительных эмоций.

Исполнители и команда

В спектакле участвуют:

Виктория Ребенко (сопрано) — лауреат международных конкурсов

Анатолий Ломунов (тенор)

Денис Колесников (баритон)

Кирилл Жаровин (баритон) — лауреат международных конкурсов

Светлана Малецкая

Светлана Спириденкова

Режиссер-постановщик — Мария Конахевич, музыкальный руководитель — Дмитрий Барбашин, балетмейстер — Наталья Куричьева.