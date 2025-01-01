Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прекрасная Галатея
Киноафиша Прекрасная Галатея

Прекрасная Галатея

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юмористическая оперетта «Прекрасная Галатея» в исполнении артистов «Петербург-концерта»

Оперетта «Прекрасная Галатея» австрийского композитора Франца фон Зуппе — это яркий образец венской оперетты, написанный в 1865 году. В музыке Зуппе соединяются щедрая мелодика итальянского характера и чарующие венские ритмы, особенно вальс. Его произведения отличаются великолепно разработанной музыкальной драматургией и разнообразием форм, приближающихся к оперным.

Сюжет и мифологические корни

Легкая и виртуозная музыка «Галатеи» не утратила своей привлекательности с годами, сохранив эмоциональный заряд и юношескую непосредственность. Основанный на древнегреческом мифе о Пигмалионе и Галатее, пересказанном Овидием, этот сюжет неоднократно вдохновлял художников и писателей. В оперетте Зуппе классический сюжет приобретает юмористическую окраску: слуга Пигмалиона видит сон о том, как его хозяин отказывается продавать статую Мидасу, потому что сам в нее влюблен. В результате молитвы к богине Афродите, Галатея оживает, но, к сожалению, оказывается ветреной натурой.

Интересные факты о спектакле

Спектакль артистов «Петербург-концерта» — это не просто развлекательное зрелище, а юмористическое послание о том, что не все сбывшиеся желания приносят радость. Он приурочен к 205-летию со дня рождения композитора и обещает подарить зрителям массу положительных эмоций.

Исполнители и команда

В спектакле участвуют:

  • Виктория Ребенко (сопрано) — лауреат международных конкурсов
  • Анатолий Ломунов (тенор)
  • Денис Колесников (баритон)
  • Кирилл Жаровин (баритон) — лауреат международных конкурсов
  • Светлана Малецкая
  • Светлана Спириденкова

Режиссер-постановщик — Мария Конахевич, музыкальный руководитель — Дмитрий Барбашин, балетмейстер — Наталья Куричьева.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
16+
Вечеринка
Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин от Painty
31 августа в 18:00 Red Stars
от 4500 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
14 сентября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Орган при свечах
0+
Классическая музыка
Орган при свечах
5 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше