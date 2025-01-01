«Петербург-Концерт» совместно с молодыми кураторами Ксенией Кабаковой и Надеждой Тарасовой в рамках программы Open Call открывает новую выставку в пространстве Екатерининского собрания. Выставка, посвященная феномену усталости в искусстве, будет проходить в выставочный сезон 2024/2025 года.
Предуэловое состояние — это потребность остановиться и взять паузу. Эта пауза, аналогичная «дню ни-для-чего» (Шаббат), необходима для дальнейшего созерцания. Усталость ни-для-чего может стать катализатором глубокого художественного переживания. Определение предуэлового состояния связано с метафорическим буквализмом, отражая потребность обозначить себя в мире других состояний.
Выставка исследует, как современные художники работают с предуэловым состоянием через пять ключевых точек:
На выставке будут представлены работы следующих художников:
Кураторы: Ксения Кабакова, Надежда Тарасова
Продюсер: Илья Шуринов
Координатор: Анна Антонова
Дизайнер: Лада Малинина
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и исследовать состояние предуэлового вместе с современными художниками!