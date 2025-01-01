Выставка «Предуэловое: Куда уходит усталость?»

«Петербург-Концерт» совместно с молодыми кураторами Ксенией Кабаковой и Надеждой Тарасовой в рамках программы Open Call открывает новую выставку в пространстве Екатерининского собрания. Выставка, посвященная феномену усталости в искусстве, будет проходить в выставочный сезон 2024/2025 года.

Что такое предуэловое состояние?

Предуэловое состояние — это потребность остановиться и взять паузу. Эта пауза, аналогичная «дню ни-для-чего» (Шаббат), необходима для дальнейшего созерцания. Усталость ни-для-чего может стать катализатором глубокого художественного переживания. Определение предуэлового состояния связано с метафорическим буквализмом, отражая потребность обозначить себя в мире других состояний.

Ключевые темы выставки

Выставка исследует, как современные художники работают с предуэловым состоянием через пять ключевых точек:

Диалог с собой

Опустошенность

Пауза в динамике

Раздирающая пауза

Непротивление паузе

Представленные художники

На выставке будут представлены работы следующих художников:

Аделия Душкаева — скульптор, студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Работает с бронзой, камнем, деревом и керамикой, черпая вдохновение из детских воспоминаний и мифов.

— скульптор, студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Работает с бронзой, камнем, деревом и керамикой, черпая вдохновение из детских воспоминаний и мифов. Александра Кочеткова — мультидисциплинарная художница, исследует трансформацию человеческой идентичности в условиях постгуманизма через живопись, инсталляции и паблик-арт.

— мультидисциплинарная художница, исследует трансформацию человеческой идентичности в условиях постгуманизма через живопись, инсталляции и паблик-арт. Анна Кошельняк — самоучка, выпускница кафедры искусствоведения СПбГУ, работающая с горячей эмалью и графикой, вдохновляясь антропоморфными образами.

— самоучка, выпускница кафедры искусствоведения СПбГУ, работающая с горячей эмалью и графикой, вдохновляясь антропоморфными образами. Анна Кульминская — фотохудожник, исследует темы женского опыта и национальной идентичности, ее работы входят в коллекцию музея «Гараж».

— фотохудожник, исследует темы женского опыта и национальной идентичности, ее работы входят в коллекцию музея «Гараж». Сеня Селиванов — выпускник СПГХПА им. А. Л. Штиглица, работающий в живописи и графике, исследует телесность и эмоциональность через диспропорции.

— выпускник СПГХПА им. А. Л. Штиглица, работающий в живописи и графике, исследует телесность и эмоциональность через диспропорции. Вера Янс — скульптор, работающая в технике сварки, исследует отношения «Бог и я».

Команда проекта

Кураторы: Ксения Кабакова, Надежда Тарасова

Продюсер: Илья Шуринов

Координатор: Анна Антонова

Дизайнер: Лада Малинина

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и исследовать состояние предуэлового вместе с современными художниками!