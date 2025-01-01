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Предуэловое
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Предуэловое

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Выставка «Предуэловое: Куда уходит усталость?»

«Петербург-Концерт» совместно с молодыми кураторами Ксенией Кабаковой и Надеждой Тарасовой в рамках программы Open Call открывает новую выставку в пространстве Екатерининского собрания. Выставка, посвященная феномену усталости в искусстве, будет проходить в выставочный сезон 2024/2025 года.

Что такое предуэловое состояние?

Предуэловое состояние — это потребность остановиться и взять паузу. Эта пауза, аналогичная «дню ни-для-чего» (Шаббат), необходима для дальнейшего созерцания. Усталость ни-для-чего может стать катализатором глубокого художественного переживания. Определение предуэлового состояния связано с метафорическим буквализмом, отражая потребность обозначить себя в мире других состояний.

Ключевые темы выставки

Выставка исследует, как современные художники работают с предуэловым состоянием через пять ключевых точек:

  • Диалог с собой
  • Опустошенность
  • Пауза в динамике
  • Раздирающая пауза
  • Непротивление паузе

Представленные художники

На выставке будут представлены работы следующих художников:

  • Аделия Душкаева — скульптор, студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Работает с бронзой, камнем, деревом и керамикой, черпая вдохновение из детских воспоминаний и мифов.
  • Александра Кочеткова — мультидисциплинарная художница, исследует трансформацию человеческой идентичности в условиях постгуманизма через живопись, инсталляции и паблик-арт.
  • Анна Кошельняк — самоучка, выпускница кафедры искусствоведения СПбГУ, работающая с горячей эмалью и графикой, вдохновляясь антропоморфными образами.
  • Анна Кульминская — фотохудожник, исследует темы женского опыта и национальной идентичности, ее работы входят в коллекцию музея «Гараж».
  • Сеня Селиванов — выпускник СПГХПА им. А. Л. Штиглица, работающий в живописи и графике, исследует телесность и эмоциональность через диспропорции.
  • Вера Янс — скульптор, работающая в технике сварки, исследует отношения «Бог и я».

Команда проекта

Кураторы: Ксения Кабакова, Надежда Тарасова
Продюсер: Илья Шуринов
Координатор: Анна Антонова
Дизайнер: Лада Малинина

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и исследовать состояние предуэлового вместе с современными художниками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
15:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 300 ₽

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