Спектакль Представление световых кукол

Световое волшебство в кукольном спектакле от Николая Зыкова

В клубе «Фабрика» состоится уникальное представление световых кукол от Николая Зыкова. Гостей ждут невероятные куклы, выросшие в размерах от 1 до 8 метров, созданные по эксклюзивным технологиям. В полной темноте оживают удивительные образы: медузы парят в воздухе, Жар-птица расправляет свои огненные крылья, а изящная балерина завораживает своим танцем. А кого-то из зрителей сможет поразить огромный скелетозавр!

Это представление станет настоящим праздником для всех, кто верит в чудеса и хочет увидеть световое волшебство. На током представлении можно трогать кукол, фотографировать и делиться видео. Напоминаем, что детям до 3-х лет вход бесплатный при сопровождении родителя (без предоставления отдельного места).

Что вас ждет?

Световые куклы от 1 до 8 метров.

Персонажи, созданные по уникальным технологиям, незнакомым ни из учебников, ни из интернета.

Феерия света и движения, понятная зрителям любого возраста.

Об авторе

Автор и исполнитель Николай Зыков — самый титулованный кукольник России, чьи представления покорили сердца зрителей более 50 стран мира. Он — правнучатый племянник легендарного советского кукольника Сергея Образцова. Критики отмечают, что его шоу «пробирает до мурашек», а Николай считается одним из самых значимых кукольников современности.

Кому подойдет это представление?

Для детей и взрослых, которые верят в чудеса.

Для семейного просмотра (0+).

Для всех желающих увидеть настоящее световое волшебство.

Добро пожаловать в фантастический мир современного кукольного искусства! Лучшие места достанутся тем, кто успеет первым!