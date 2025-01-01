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Спектакль Предсказание

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Предсказание»: сценическая композиция о судьбе и свободе выбора 

Что такое фатум? Свободен ли человек в выборе? Существует ли возможность изменить судьбу? Эти серьезные экзистенциальные вопросы ставит автор спектакля «Предсказание», режиссер Мария Шмаевич. Основой для размышлений служит история гибели великого поэта Александра Пушкина.

Документальная основа и драматургия

В своей сценической композиции Мария Шмаевич соединяет трагическое предсказание гадалки Киргхофф с различными письмами современников Пушкина. В частности, она обращается к пасквилю, ставшему финальной причиной дуэли Пушкина с Дантесом. На фоне документального материала зрители увидят сцены дуэли из «Евгения Онегина» — поэтическое прозрение автора о своем будущем, а также финальную сцену явления Каменного гостя из «Дон Жуана», где герой умирает, осознав свою любовь к донне Анне. Не обойдется и без фрагментов из «Египетских ночей».

Проблематика и главные роли

Пушкин ушел из жизни в 37 лет, и с тех пор не утихают споры о том, что могло бы произойти, если бы его гениальная жизнь продолжилась. Народная артистка СССР Людмила Чурсина, исполняющая в спектакле роль гадалки Киргхофф, вновь и вновь задается вопросом: была ли возможность спасти гения от смерти? Как соотносится творческое прозрение с реальностью судьбы?

Пластическая драма как язык искусства

Режиссер делает главным смысловым стержнем своей пластической драмы самое загадочное неоконченное произведение Пушкина, «Египетские ночи». Именно здесь поэт задается вопросом о природе вдохновения, соотнося смерть с творческой кульминацией бытия.

Творческий тандем и музыкальное сопровождение

Мария Шмаевич, обладая 25-летним опытом в создании пластической драмы, использует этот язык как органичный способ найти ключ к внутреннему содержанию. В спектакле она работает в творческом тандеме с композитором Ильей Барановым, также актером театра Армии, что создает гармоничное соединение музыки и театра.

Режиссер
Мария Шмаевич
В ролях
Людмила Чурсина
Илья Баранов
Алена Губанова
Жанетт Гурская
Алексей Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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