Спектакль «Предсказание»: сценическая композиция о судьбе и свободе выбора

Что такое фатум? Свободен ли человек в выборе? Существует ли возможность изменить судьбу? Эти серьезные экзистенциальные вопросы ставит автор спектакля «Предсказание», режиссер Мария Шмаевич. Основой для размышлений служит история гибели великого поэта Александра Пушкина.

Документальная основа и драматургия

В своей сценической композиции Мария Шмаевич соединяет трагическое предсказание гадалки Киргхофф с различными письмами современников Пушкина. В частности, она обращается к пасквилю, ставшему финальной причиной дуэли Пушкина с Дантесом. На фоне документального материала зрители увидят сцены дуэли из «Евгения Онегина» — поэтическое прозрение автора о своем будущем, а также финальную сцену явления Каменного гостя из «Дон Жуана», где герой умирает, осознав свою любовь к донне Анне. Не обойдется и без фрагментов из «Египетских ночей».

Проблематика и главные роли

Пушкин ушел из жизни в 37 лет, и с тех пор не утихают споры о том, что могло бы произойти, если бы его гениальная жизнь продолжилась. Народная артистка СССР Людмила Чурсина, исполняющая в спектакле роль гадалки Киргхофф, вновь и вновь задается вопросом: была ли возможность спасти гения от смерти? Как соотносится творческое прозрение с реальностью судьбы?

Пластическая драма как язык искусства

Режиссер делает главным смысловым стержнем своей пластической драмы самое загадочное неоконченное произведение Пушкина, «Египетские ночи». Именно здесь поэт задается вопросом о природе вдохновения, соотнося смерть с творческой кульминацией бытия.

Творческий тандем и музыкальное сопровождение

Мария Шмаевич, обладая 25-летним опытом в создании пластической драмы, использует этот язык как органичный способ найти ключ к внутреннему содержанию. В спектакле она работает в творческом тандеме с композитором Ильей Барановым, также актером театра Армии, что создает гармоничное соединение музыки и театра.