Экзистенциальная постановка «Предсказание» режиссера Марии Шмаевич

Что такое фатум? Свободен ли человек в выборе? Существует ли возможность изменить судьбу? Эти серьезные экзистенциальные вопросы поднимает автор спектакля «Предсказание», режиссер Мария Шмаевич. В своей сценической композиции она исследует историю гибели Александра Пушкина через призму его предсказанной судьбы.

Трагическое предсказание и судьба гения

В спектакле соединяются материалы о трагическом предсказании гадалки Киргхофф и письма современников Пушкина, включая пасквиль, ставший финальной причиной дуэли с Дантесом. Документальный материал гармонично переплетается с драматическими сценами, включая эпизоды дуэли из «Евгения Онегина» и финальную сцену явления Каменного гостя из «Дон Жуана», где герой осознает свою любовь, но сталкивается с неминуемой гибелью.

Людмила Чурсина в роли гадалки

Народная артистка СССР Людмила Чурсина исполняет главную роль — гадалки Киргхофф, предрекшей Пушкину его трагическую судьбу. Она вновь и вновь задается вопросом, была ли возможность уберечь гения от смерти и как соотносится творческое прозрение с реальностью судьбы.

Пластическая драма и «Египетские ночи»

Центральным смыслом спектакля становится неоконченное произведение Пушкина — «Египетские ночи». В этом произведении поэт задает вопросы о природе вдохновения, сопоставляя смерть с творческой кульминацией бытия.

Творческий тандем

Мария Шмаевич, работающая в жанре пластической драмы на протяжении 25 лет, использует эту форму как органичный язык для передачи внутренних смыслов. Как и в своих предыдущих постановках — «Маяковский» и «Суламифь» — она сотрудничает с композитором Ильей Барановым, который также является актером театра Армии.

Спектакль «Предсказание» приглашает зрителей погрузиться в мир сложных вопросов о судьбе, свободе выбора и творчестве. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!