Спектакль Предприятие Ад

Моноспектакль «Предприятие Ад» — современная история о взрослении, самообмане и прозрении.

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Предприятие Ад», который предлагает современную историю о взрослении, самообмане и прозрении. Постановка основана на поэме Ахима Вопопа и затрагивает актуальные темы, которые волнуют каждого из нас.

Сюжет

Главный герой, узнав о грядущем разводе, устраивается на работу в колл-центр. Но это не просто офис — это настоящий ад, и не в переносном смысле. Вместо уныния он находит карьерный рост, похвалу начальства и уважение коллег. Однако однажды происходит событие, способное изменить его жизнь. Готов ли он признать свои ошибки? Смогут ли его действия изменить судьбу? Есть ли возможность договориться с боссом, если твой босс — сам «Ад»?

Форма и жанр

Спектакль представляет собой монолог, наполненный вопросами к зрителю. Жанр находится на грани исповеди и проповеди, что делает его особенно интригующим.

Темы спектакля

«Предприятие Ад» исследует важные вопросы: что важнее — стать мужчиной или стать человеком? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в ходе спектакля.

О исполнителе

Для вас выступит Александр Игнатьев — талантливый актер театра и кино, который подарит зрителям незабываемые эмоции и погрузит в мир своих размышлений.

Уютная атмосфера

Рассадка гостей будет организована за столиками, где можно заказать напитки и насладиться меню русской кухни от ресторана Milutin1874. Это создаст комфортную атмосферу для просмотра спектакля.

Не упустите возможность увидеть «Предприятие Ад» — спектакль, который заставит задуматься о важнейших аспектах жизни!