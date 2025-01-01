Предновогодняя вечеринка: «Музыкальный серпантин» в Центральном доме работников искусств

Скоро наступит Новый год, и в Центральном доме работников искусств пройдет удивительное событие — предновогодняя вечеринка под названием «Музыкальный серпантин». Это мероприятие объединит живую музыку, танцы и атмосферу праздника.

О спектакле

«Музыкальный серпантин» — это не просто концерт, а настоящая театрализованная программа, в которой примут участие лучшие артисты и музыканты. Зрители смогут насладиться разнообразием жанров: от классических произведений до популярных современных хитов. В программе запланированы и специальные номера, которые создадут праздничное настроение.

Зачем приходить?

Это событие — отличный повод провести время с близкими и зарядиться положительными эмоциями перед Новым годом. Также вас ждут сюрпризы, конкурсы и возможность стать частью уникального театрального опыта.

Локация

Центральный дом работников искусств, известный своей уютной атмосферой и уникальными историческими интерьерами, станет превосходной ареной для новогоднего праздника. Здесь каждый найдет что-то для себя и сможет насладиться атмосферой творчества и вдохновения.

Не упустите возможность стать частью этого праздничного события. Убедитесь, что вы готовы к зажигательному музыкальному вечеру и невероятной энергетике!