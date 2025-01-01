Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Предновогодняя вечеринка «Музыкальный серпантин»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Предновогодняя вечеринка «Музыкальный серпантин»

Предновогодняя вечеринка «Музыкальный серпантин»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Предновогодняя вечерика «Музыкальный серпантин» в Москве

Центральный дом работников искусств приглашает на интерактивное событие — предновогоднюю вечеринку «Музыкальный серпантин». Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться яркими музыкальными номерами в исполнении талантливых артистов.

Что вас ожидает?

В программе вечера — разнообразные музыкальные выступления, творческие номера и захватывающие танцы. Артисты не только исполнят известные хиты, но и предложат зрителям поучаствовать в конкурсах и играх. Весь вечер будет наполнен позитивом и хорошим настроением.

Интересные факты

«Музыкальный серпантин» — это не просто концерт, а целое шоу, которое затрагивает все грани искусства. Участие в таком мероприятии станет отличной традицией для новогодних праздников и прекрасно поднимет настроение.

Почему стоит прийти?

Это мероприятие обеспечит отличный способ отметить наступающий Новый год в компании друзей и единомышленников. Вы сможете насладиться великолепным представлением, зарядиться позитивной энергией и окунуться в мир театра.

Не упустите шанс стать частью предновогоднего чуда! Ждём вас на вечеринке «Музыкальный серпантин» в Центральном доме работников искусств.

Купить билет на концерт Предновогодняя вечеринка «Музыкальный серпантин»

Помощь с билетами
Декабрь
24 декабря среда
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Павел Дедищев. Сольный концерт
18+
Юмор
Павел Дедищев. Сольный концерт
30 ноября в 20:30 КДК «Большевик»
от 1800 ₽
Музыка.pro
12+
Эстрада
Музыка.pro
25 октября в 21:00 Театр на Юго-Западе
от 1000 ₽
Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
14 декабря в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше