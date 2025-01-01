Меню
О концерте

Предновогодний субботний бранч в Jam club

В уютном музыкальном клубе Jam club, расположенном в центре Москвы на улице Сретенка, дом 11, состоится концертное мероприятие «Предновогодний субботний бранч».

Живая музыка и гастрономические удовольствия

Клуб с радостью принимает известных исполнителей, таких как Леван Ломидзе, Blues Cousins, Константин Гевондян и Александр Гуреев. Они славятся своими уникальными композициями в жанрах джаз и блюз. Это мероприятие не только объединяет живую музыку, но и предлагает вкусный бранч — идеальное сочетание для любителей музыки и хорошей еды.

Уютная атмосфера

Jam club известен своим лофтовым стилем, который создает непринужденную и комфортную атмосферу для отдыха. Здесь можно насладиться не только качественным звучанием, но и провести время в компании друзей или в уютной обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события перед наступлением Нового года. Присоединяйтесь к нам на предновогоднем субботнем бранче в Jam club!

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20 декабря суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
27 декабря суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
2 января пятница
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
3 января суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
5 января понедельник
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
6 января вторник
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
7 января среда
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
8 января четверг
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
9 января пятница
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽

