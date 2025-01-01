Меню
Предновогодний микс от Рви меха-оркестра!
Киноафиша Предновогодний микс от Рви меха-оркестра!

Предновогодний микс от Рви меха-оркестра!

18+
Возраст 18+

О концерте

Предновогодний микс от Рви меха-оркестра в Новосибирске

Группа «Рви Меха - Оркестр!» приглашает зрителей на потрясающее музыкальное шоу в Новосибирске. Это не просто концерт, а настоящий праздник звуков и эмоций!

О группе

«Рви Меха - Оркестр!» была основана в 2003 году Александром Петеневым. За время своего существования группа завоевала признание благодаря уникальному стилю и разнообразию музыкальных жанров.

Что ждать на концерте?

Зрителей ждёт яркий коктейль из остросоциальной сатиры и завораживающих мелодий. В репертуаре группы звучат элементы балканской и восточноевропейской музыки, цыганского панка, рока, ска, латино и регги. Это создаёт неповторимую атмосферу феерии и веселья!

Интересные факты

  • Название группы отражает её стремление к экспериментам и смелым музыкальным решениям.
  • Неповторимый стиль «Рви Меха» делает её одной из самых ярких театровых групп в регионе.

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события. Приходите на концерт и зарядитесь положительными эмоциями!

Купить билет на концерт Предновогодний микс от Рви меха-оркестра!

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
от 530 ₽

