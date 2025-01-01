Предновогодний микс от Рви меха-оркестра!

Группа «Рви Меха - Оркестр!» приглашает зрителей на потрясающее музыкальное шоу в Новосибирске. Это не просто концерт, а настоящий праздник звуков и эмоций!
«Рви Меха - Оркестр!» была основана в 2003 году Александром Петеневым. За время своего существования группа завоевала признание благодаря уникальному стилю и разнообразию музыкальных жанров.
Зрителей ждёт яркий коктейль из остросоциальной сатиры и завораживающих мелодий. В репертуаре группы звучат элементы балканской и восточноевропейской музыки, цыганского панка, рока, ска, латино и регги. Это создаёт неповторимую атмосферу феерии и веселья!
Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события. Приходите на концерт и зарядитесь положительными эмоциями!