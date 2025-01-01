Меню
Предновогодний концерт «Говорят, под Новый год...» в ЦДРИ

Дорогие друзья!

За окном морозно и холодно, а в Большом зале любимого ЦДРИ всегда уютно и празднично! Особенно в эти предновогодние дни, когда и дети, и взрослые ждут подарков, сюрпризов и исполнения желаний.

Вас ждёт захватывающее событие — праздничный концерт «Говорят, под Новый год...», где замечательные артисты подарят зрителям свои музыкальные «сувениры». Ведущая удивит вас неожиданными сюрпризами, а сказочные гости помогут исполнить желания! И, возможно, к нам в гости придут настоящий Дед Мороз со Снегурочкой, если мы хорошо попросим!

Участники концерта

В праздничном вечере примут участие:

  • Заслуженные артисты РФ:
    • Любовь Исаева
    • Любовь Белогорцева
    • Александр Савельев (балалайка)
    • Сергей Мишин (баян)
  • Лауреаты международных конкурсов:
    • Ольга Лутохина (аккордеон)
    • Ирина Торосова (фортепиано)
    • Юрий Нугманов (гитара)
  • Солист Ансамбля МВД России:
    • Максим Огольцов
  • Вокально-хореографический ансамбль «Ангелы мира»

Автор проекта

Автор проекта, режиссер и поющая ведущая — почетный работник культуры г. Москвы Наталия Косминская.

Не упустите возможность зарядиться новогодним настроением! Ждём вас на нашем концерте!

Декабрь
20 декабря суббота
18:30
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽

