Предновогодний концерт «Говорят, под Новый год...» в ЦДРИ

Дорогие друзья!

За окном морозно и холодно, а в Большом зале любимого ЦДРИ всегда уютно и празднично! Особенно в эти предновогодние дни, когда и дети, и взрослые ждут подарков, сюрпризов и исполнения желаний.

Вас ждёт захватывающее событие — праздничный концерт «Говорят, под Новый год...», где замечательные артисты подарят зрителям свои музыкальные «сувениры». Ведущая удивит вас неожиданными сюрпризами, а сказочные гости помогут исполнить желания! И, возможно, к нам в гости придут настоящий Дед Мороз со Снегурочкой, если мы хорошо попросим!

Участники концерта

В праздничном вечере примут участие:

Заслуженные артисты РФ: Любовь Исаева Любовь Белогорцева Александр Савельев (балалайка) Сергей Мишин (баян)

Лауреаты международных конкурсов: Ольга Лутохина (аккордеон) Ирина Торосова (фортепиано) Юрий Нугманов (гитара)

Солист Ансамбля МВД России: Максим Огольцов

Вокально-хореографический ансамбль «Ангелы мира»

Автор проекта

Автор проекта, режиссер и поющая ведущая — почетный работник культуры г. Москвы Наталия Косминская.

Не упустите возможность зарядиться новогодним настроением! Ждём вас на нашем концерте!