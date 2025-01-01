Предновогодний концерт «Говорят, под Новый год…»

Дорогие друзья!
За окном морозно и холодно, а в Большом зале любимого ЦДРИ всегда уютно и празднично! Особенно в эти предновогодние дни, когда и дети, и взрослые ждут подарков, сюрпризов и исполнения желаний.
Вас ждёт захватывающее событие — праздничный концерт «Говорят, под Новый год...», где замечательные артисты подарят зрителям свои музыкальные «сувениры». Ведущая удивит вас неожиданными сюрпризами, а сказочные гости помогут исполнить желания! И, возможно, к нам в гости придут настоящий Дед Мороз со Снегурочкой, если мы хорошо попросим!
В праздничном вечере примут участие:
Автор проекта, режиссер и поющая ведущая — почетный работник культуры г. Москвы Наталия Косминская.
Не упустите возможность зарядиться новогодним настроением! Ждём вас на нашем концерте!