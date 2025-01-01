Выставка художественных работ в клубе GAZGOLDER

12 декабря в клубе GAZGOLDER пройдет выставка, организованная в партнерстве с BIS ART GALLERY и галереей SNEG. Мероприятие обещает стать ключевым событием для любителей современного искусства.

Уникальные работы известных авторов

Посетители смогут увидеть произведения таких знаменитых художников, как:

Salvador Dali

Yoshikatsu Tamekane

Chong-Il Woo

Евгений Чес

Макс Лытов

Виктор Яичников

Ляля Ваганова

Рамиль Карипов

Анастасия Шемякина

Александр Вайсман

Tim Grib

Кроме того, выставка также продемонстрирует работы многих талантливых современных художников.

Аудиовизуальное шоу Арсения Трофима

Одним из главных событий вечера станет живое выступление композитора Арсения Трофима на фортепиано. Его уникальный аудиовизуальный проект обязательно привлечет внимание зрителей.

Аукцион современного искусства

Не пропустите аукцион современного искусства от ART DEALERS, который пройдет в формате иммерсивного шоу. Об этом событии будет объявлено дополнительно. Ожидайте интересные лоты и захватывающую атмосферу.

Важные детали

Выставка и выступление начнутся в 19:00 и продлятся до 22:00. Количество входных билетов ограничено.

Место проведения: Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 26.