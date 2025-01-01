Меню
Предновогодний аукцион
Билеты от 1500₽
Киноафиша Предновогодний аукцион

Предновогодний аукцион

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О выставке

Выставка художественных работ в клубе GAZGOLDER

12 декабря в клубе GAZGOLDER пройдет выставка, организованная в партнерстве с BIS ART GALLERY и галереей SNEG. Мероприятие обещает стать ключевым событием для любителей современного искусства.

Уникальные работы известных авторов

Посетители смогут увидеть произведения таких знаменитых художников, как:

  • Salvador Dali
  • Yoshikatsu Tamekane
  • Chong-Il Woo
  • Евгений Чес
  • Макс Лытов
  • Виктор Яичников
  • Ляля Ваганова
  • Рамиль Карипов
  • Анастасия Шемякина
  • Александр Вайсман
  • Tim Grib

Кроме того, выставка также продемонстрирует работы многих талантливых современных художников.

Аудиовизуальное шоу Арсения Трофима

Одним из главных событий вечера станет живое выступление композитора Арсения Трофима на фортепиано. Его уникальный аудиовизуальный проект обязательно привлечет внимание зрителей.

Аукцион современного искусства

Не пропустите аукцион современного искусства от ART DEALERS, который пройдет в формате иммерсивного шоу. Об этом событии будет объявлено дополнительно. Ожидайте интересные лоты и захватывающую атмосферу.

Важные детали

Выставка и выступление начнутся в 19:00 и продлятся до 22:00. Количество входных билетов ограничено.

Место проведения: Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 26.

Купить билет на выставка Предновогодний аукцион

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Gazgolder Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 26
от 1500 ₽

