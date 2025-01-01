12 декабря в клубе GAZGOLDER пройдет выставка, организованная в партнерстве с BIS ART GALLERY и галереей SNEG. Мероприятие обещает стать ключевым событием для любителей современного искусства.
Посетители смогут увидеть произведения таких знаменитых художников, как:
Кроме того, выставка также продемонстрирует работы многих талантливых современных художников.
Одним из главных событий вечера станет живое выступление композитора Арсения Трофима на фортепиано. Его уникальный аудиовизуальный проект обязательно привлечет внимание зрителей.
Не пропустите аукцион современного искусства от ART DEALERS, который пройдет в формате иммерсивного шоу. Об этом событии будет объявлено дополнительно. Ожидайте интересные лоты и захватывающую атмосферу.
Выставка и выступление начнутся в 19:00 и продлятся до 22:00. Количество входных билетов ограничено.
Место проведения: Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 26.