Предновогодний Арт Джаз квартирник с Ольгой Герчаковой
О концерте

Арт Джаз квартирник с Ольгой Герчаковой

В Доме винтажной музыки состоится предновогодний Арт Джаз квартирник, где зрители смогут насладиться выступлением талантливой Ольги Герчаковой. Она известна как «королева актерского джаза», продолжая династию своего выдающегося родственника – народного артиста России Евгения Герчакова, а также заслуженной артистки России Натальи Мордкович.

Уникальное исполнение

Ольга Герчакова впечатляет не только своим виртуозным вокалом, но и актёрским мастерством, что позволяет ей создавать неповторимые интерпретации как авторских произведений, так и известных джазовых стандартов. В её исполнении классика джаза зазвучит свежо и необычно.

Звёздные гости

В рамках концерта также выступят звездные гости – актёры театра и кино, которые добавят особую атмосферу в этот музыкальный вечер. Их участие позволит создать уникальную связь между музыкой и театральным искусством, что несомненно порадует зрителей.

Для любителей джаза и театра

Концерт идеально подойдёт поклонникам джаза и театрального искусства. Это мероприятие обещает быть не только развлечением, но и истинным праздником для ценителей музыки и актёрского мастерства.

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
