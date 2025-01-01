Предновогодник: Сергей Воронов & The Crossroadz

Предновогодний концерт The Crossroadz: легенды на сцене

Приглашаем вас на предновогодний концерт одного из самых ярких представителей российской блюз-рок сцены – группы The Crossroadz. Коллектив, известный своим энергичным звучанием и уникальным стилем, отмечает 35-летие творческой деятельности. Их концерты – это всегда драйв, искренность и атмосфера настоящего рок-н-ролла.

Легендарный фронтмен

Группа была основана Сергеем Вороновым, харизматичным музыкантом, который успел оставить свой след в истории рока. Он принимал участие в записях известных групп, таких как Бригада С, Чайф, Алиса и Машина времени. Воронов также работал с такими мировыми исполнителями, как Кит Ричардс, Эрик Шенкман и Ноэл Реддинг.

Музыка с мировым признанием

На протяжении своей карьеры The Crossroadz выпустила множество альбомов, включая Between, который вышел в Париже и стал раритетом. Их хит Diamond Rain звучал как в эфире Франции, так и в России, а сегодня продолжает радовать слушателей на Rock FM.

Группа имеет репутацию "русского блюза мирового уровня" и считается одним из лучших отечественных бэндов на международной сцене. Их творчество основано на корневом блюзе и ритм-энд-блюзе, но группа смело экспериментирует и создает свой фирменный звук.

Живая энергия на сцене

В концерте примут участие:

Сергей Воронов – гитара/вокал

Михаил Савкин – гитара

Алексей Сечкин – клавиши

Евгений Глухов – бас

Владимир Воеводин – барабаны

Алёна Компанец – бэк-вокал

Не упустите возможность увидеть живой концерт группы The Crossroadz и зарядиться энергией на весь следующий год!