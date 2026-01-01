Спектакль-шутка по А. П. Чехову

Театр Егора Черничко представляет спектакль-шутку в одном действии А. П. Чехова «Предложение». Это весёлая история о женитьбе, наполненная ироничным взглядом на жизнь и отношения. Пьеса, исполненная актёрами, перенесёт зрителей в мир чеховских персонажей, где не обойдётся без комических ситуаций.

Ирония и наблюдения Чехова

А.П. Чехов, известный своим острым умом и наблюдательностью, писал: «Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы». Эти слова отражают его взгляды на супружескую жизнь, полную несовершенств. Наблюдая за отношениями своих друзей, писатель не торопился создавать собственную семью, что послужило основой для многих его произведений.

Сюжет и герои спектакля

В «Предложении» молодые герои, ещё не успев пожениться, уже бурно выясняют отношения по пустякам. Их совместная жизнь, вероятно, не будет счастливой, но скучной её точно не назовёшь. Уверяем, зрителям, пришедшим на спектакль, скучать не придётся!

Информация о спектакле

Чеховская пьеса с самого своего появления завоевала симпатии публики. Неподдельное веселье и комизм этой шутки по-прежнему заставляют зрителей смеяться от всей души.

Исполнители и инсценировка

Исполнители: Валентина Матюшко/Анна Игумнова, Юрий Дунаев, Лариса Шанина, Егор Черничко.

Инсценировка: Юрий Дунаев.