О концерте/спектакле

Смешное о серьезном по А. П. Чехову

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Предложение» по одной из самых известных комедий А.П. Чехова. Это шутка в одном действии, которая заставит вас задуматься о любви и браке, а также подарит незабываемые моменты смеха.

Сюжет и концепция

Действие спектакля начинается необычно: зрители оказываются за кулисами театра и становятся свидетелями разговора современных актеров о супружестве. В диалогах актеров звучат размышления о том, как изменилось представление о браке с течением времени.

Затем действие переносится на сцену, где разворачивается история из прошлого — водевиль А.П. Чехова «Предложение». Однако романтики в этой комедии не хватает! Чехов мастерски демонстрирует эгоизм в человеческих отношениях, который не позволяет им быть гармоничными, наполненными любовью и радостью.

Персонажи и их конфликты

Молодые герои чеховской комедии, еще не успев пожениться, уже бурно выясняют отношения по пустякам, не собираясь уступать друг другу. Их страсти и недопонимания создают комическую ситуацию, и зрителям точно не будет скучно.

Наследие Чехова

С момента своего появления пьеса «Предложение» завоевала любовь публики. Неподдельное веселье, которое она вызывает, по-прежнему актуально. Приходите на спектакль и получите возможность не только посмеяться, но и задуматься о вечных темах любви и брака.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события!

21 сентября
Рождественский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
17:00 от 800 ₽

