Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Предложение
Киноафиша Предложение

Спектакль Предложение

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Чеховский водевиль

Спектакль «Предложение» А. П. Чехова — это веселая жизненная история не о любви, а о женитьбе. Водевиль, наполненный ироничным и язвительным взглядом на супружеские отношения, переносит зрителей в мир чеховских персонажей.

Юмор в отношениях: критика супружеской жизни

«Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы», — писал Чехов, наблюдая за несовершенствами отношений между мужем и женой. Его собственные наблюдения стали основой для множества произведений, включая «Предложение». В этой пьесе молодые герои, еще не успев пожениться, уже вовлечены в бурные ссоры по пустякам, что дает зрителю яркое представление о сложности и комичности их будущей жизни.

Веселый спектакль для зрителей

Хотя героев, вероятно, не ждет счастливая совместная жизнь, скучной она точно не будет. Уж точно не скучно будет зрителям, пришедшим на спектакль — неподдельное веселье, которое всегда вызывало смех у публики с самого первого появления пьесы на сцене.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Валентина Матюшко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев
Лариса Шанина
Егор Черничко
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше