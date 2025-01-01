Спектакль Предложение+

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Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Иван Васильевич и его счастье

Ничто не мешало холостяку и любителю поэзии Ивану Васильевичу Ломову соединиться в счастливом браке с дочерью соседа-помещика, отставного генерала Чубукова, хозяйственной Натальей Степановной. Только вот нерешительность Ивана Васильевича не позволяла ему сделать первый шаг.

Заветный миг
Наконец, настал заветный момент! Иван Васильевич стоял у ног Натальи Степановны, и в ушах его уже звучал свадебный перезвон колоколов! Но не тут-то было…

Яблоко раздора
Является яблоком раздора старинный вопрос — Лужки. Земли, которые между соседями за давностью лет стали объектом споров и каждый привык считать их своими. Как преодолеют разногласие наши герои?

Веселый финал
Что с ними случится впоследствии, вы узнаете, посмотрев наш веселый музыкальный спектакль!

Режиссер
Слава Степанян
В ролях
Алексей Бигони-Самойлов
Рипсимэ Гюлезян
Иван Гроздев
Зита Бадалян
Петр Светлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 2000 ₽

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