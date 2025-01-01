Спектакль Предложение+

Иван Васильевич и его счастье

Ничто не мешало холостяку и любителю поэзии Ивану Васильевичу Ломову соединиться в счастливом браке с дочерью соседа-помещика, отставного генерала Чубукова, хозяйственной Натальей Степановной. Только вот нерешительность Ивана Васильевича не позволяла ему сделать первый шаг.

Заветный миг

Наконец, настал заветный момент! Иван Васильевич стоял у ног Натальи Степановны, и в ушах его уже звучал свадебный перезвон колоколов! Но не тут-то было…

Яблоко раздора

Является яблоком раздора старинный вопрос — Лужки. Земли, которые между соседями за давностью лет стали объектом споров и каждый привык считать их своими. Как преодолеют разногласие наши герои?

Веселый финал

Что с ними случится впоследствии, вы узнаете, посмотрев наш веселый музыкальный спектакль!