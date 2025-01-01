Спектакль Предложение

Меню
Постановка
Центральный дом работников искусств 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 680₽

О концерте/спектакле

Спектакль-шутка в одном действии по А. П. Чехову

Спектакль-шутка «Предложение» — это не история о любви или страсти, а о курьезах и комичных моментах на пути к женитьбе. Водевиль А.П. Чехова, переносит зрителей в мир, где каждое слово и движение пропитаны иронией и сарказмом.

Женитьба как испытание
Чехов, наблюдая жизнь своих друзей и их семейные перипетии, отражал это в своих произведениях с ноткой язвительности. «Предложение» показывает, что даже самые мелкие разногласия могут стать поводом для громких споров. Герои пьесы, еще не будучи женатыми, уже ссорятся по пустякам, что не сулит им спокойного совместного будущего.

Вечный водевиль
С момента первой постановки эта чеховская пьеса неизменно вызывает смех и радость у зрителей. Легкая, забавная, наполненная живыми диалогами и юмором, она по-прежнему заставляет публику смеяться от души и видеть в ней отражение своих собственных жизненных ситуаций.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
22 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20:00 от 680 ₽

