Спектакль Предложение

Предложение
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Возраст 12+

О спектакле

Премьера комедии «Предложение» в ТЮЗе имени Брянцева

Театр юного зрителя имени Брянцева готовит радостное событие для всех любителей театрального искусства — премьеру комедии «Предложение». Это произведение, пронизанное остроумием и комическими ситуациями, обязательно привлечет внимание и подарит зрителям незабываемые эмоции.

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. Расположенный в уютном зале ТЮЗа, спектакль обещает стать настоящей изюминкой театрального сезона. Подробности о покупке билетов и расписании спектаклей ищите на официальном сайте театра. Ждем вас на премьере!

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1

