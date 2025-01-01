Спектакль Предложение

Премьера комедии «Предложение» в ТЮЗе имени Брянцева

Театр юного зрителя имени Брянцева готовит радостное событие для всех любителей театрального искусства — премьеру комедии «Предложение». Это произведение, пронизанное остроумием и комическими ситуациями, обязательно привлечет внимание и подарит зрителям незабываемые эмоции.

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. Расположенный в уютном зале ТЮЗа, спектакль обещает стать настоящей изюминкой театрального сезона. Подробности о покупке билетов и расписании спектаклей ищите на официальном сайте театра. Ждем вас на премьере!