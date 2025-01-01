Меню
Билеты
Предложение
Билеты от 550₽
Предложение

Спектакль Предложение

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Предложение» — водевиль по Чехову в ЦДРИ

Театр Егора Черничко представляет «Предложение» — спектакль-водевиль по мотивам рассказов и пьес А. П. Чехова. Забудьте о скучном сватовстве! Приготовьтесь к вихрю абсурда, истерик и неожиданных поворотов событий!

Сюжет

Все начинается с комического курьеза. Молодой франт Валентин Передеркин в парадном фраке и лакированных ботинках делает предложение очаровательной княжне Вере Запискиной, чьи «шелковые волнистые кудри способны разбить любой камень». Однако это лишь пролог к настоящему хаосу!

Действие быстро переносится в мир чеховского водевиля, где сосед Иван Васильевич Ломов, страдающий от сердцебиения и страха перед женитьбой, принимает решение сделать предложение дочери помещика Чубукова — Наталье Степановне. Но пустяковый спор о клочке земли мгновенно перерастает в эпическую битву!

Что ждет зрителя?

  • Безумные перепалки: Герои сражаются до хрипоты и обвиняют друг друга во всех смертных грехах — от "узурпаторства" до "собачьих пороков".
  • Визуальный карнавальный поток: Динамичный свет, неожиданные звуковые эффекты и живая музыка, исполняемая пианисткой — ключевым персонажем!
  • Искрометный фарс: Актёры виртуозно балансируют на грани истерики и клоунады, превращая чеховскую иронию в оглушительный гротеск.
  • Неожиданный финал: Как же разрешится «война миров»? Чем закончится «Предложение»? Свадьбой? Судебным процессом? Или всеобщим истощением? Сюрприз гарантирован!

Почему стоит идти?

  • #Чехов, как вы его ещё не видели: новое прочтение раннего рассказа и классического водевиля в динамичном действе.
  • #Энергетика live: жива музыка, стремительные переходы и взаимодействие со зрителем.
  • #Актёрский бенефис: роли, требующие полной самоотдачи — от нервных срывов до пьяных напевов.
  • #Идеальный антидепрессант: 60 минут непрерывного смеха, отражающего вечные человеческие слабости.

Это не просто «весёлая история не о любви». Это взрывное чеховское кабаре, где под аккомпанемент рояля рушатся планы, разгораются страсти, а любовь пробивается сквозь скандал!

Информация о спектакле

Продолжительность: 60 минут, без антракта.

Возрастное ограничение: 12+ (энергичный фарс, сцены споров и легкая буффонада).

Исполнители: Валентина Матюшко, Юрий Дунаев, Лариса Шанина, Егор Черничко (пианистка — отдельный важный персонаж).

Инсценировка: Юрий Дунаев.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Валентина Матюшко
Анна Игумнова
Юрий Дунаев
Лариса Шанина
Егор Черничко

Купить билет на спектакль

Расписание

22 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20:00 от 680 ₽
26 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 550 ₽

Фотографии

Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение

