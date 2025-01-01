Спектакль Предложение

Театр Егора Черничко представляет «Предложение» — спектакль-водевиль по мотивам рассказов и пьес А. П. Чехова. Забудьте о скучном сватовстве! Приготовьтесь к вихрю абсурда, истерик и неожиданных поворотов событий!
Все начинается с комического курьеза. Молодой франт Валентин Передеркин в парадном фраке и лакированных ботинках делает предложение очаровательной княжне Вере Запискиной, чьи «шелковые волнистые кудри способны разбить любой камень». Однако это лишь пролог к настоящему хаосу!
Действие быстро переносится в мир чеховского водевиля, где сосед Иван Васильевич Ломов, страдающий от сердцебиения и страха перед женитьбой, принимает решение сделать предложение дочери помещика Чубукова — Наталье Степановне. Но пустяковый спор о клочке земли мгновенно перерастает в эпическую битву!
Это не просто «весёлая история не о любви». Это взрывное чеховское кабаре, где под аккомпанемент рояля рушатся планы, разгораются страсти, а любовь пробивается сквозь скандал!
Продолжительность: 60 минут, без антракта.
Возрастное ограничение: 12+ (энергичный фарс, сцены споров и легкая буффонада).
Исполнители: Валентина Матюшко, Юрий Дунаев, Лариса Шанина, Егор Черничко (пианистка — отдельный важный персонаж).
Инсценировка: Юрий Дунаев.