Тимофей Мамлин: Синтетический проект о любви и надежде на сцене театра Старый дом

Синтетический проект Тимофея Мамлина объединяет показ авторского короткометражного фильма и сценический интерактив. В этом уникальном формате артист делится своими размышлениями о жизни, времени и любви.

Лиричная история о чувствах

Сюжет фильма пронизан весенним лиризмом. Он рассказывает о любви, разлуке, сомнениях и душевных метаниях главного героя. Персонаж сталкивается с непростой ситуацией и уже готов предать свои чувства. Однако на помощь ему приходит...

Деревянная кукла – символ надежды

Анимированный персонаж, деревянная кукла, становится проводником героя к пониманию самого себя. Она помогает ему найти верное решение и поверить в свои силы. Как и в лучших сказках, где волшебные существа направляют героев, здесь сказочные каноны становятся важными и в реальной жизни.

Хеппи-энд, которого мы ждали

Зрителей ожидает настоящий хеппи-энд, который так необходим всем нам после долгой зимы. Этот спектакль – искра надежды и вдохновения, которая согреет сердца.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в мир чувств и эмоций!