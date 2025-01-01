Выставка «Предчувствую тебя» предлагает уникальное исследование изменений в отношениях между людьми в эпоху технологической трансформации. В современном мире мы больше не можем предсказать будущее; мы можем лишь его предчувствовать. Название проекта отсылает к строке поэта Александра Блока, обращенной к Прекрасной Незнакомке. Для нас Незнакомкой становится Будущее, манящее и пугающее одновременно.
Сакральное чувство любви и широкий спектр связей — чувственных, физических, эмоциональных и рациональных — становятся центральными темами выставки. Технологии все больше проникают в наш интимный опыт: мы любим и скучаем через лайки и эмодзи. Наши чувства проходят через «протезы восприятия» — экраны, камеры и нейросети. Философ Бернар Стиглер называет это состоянием техноаффекта — переживания, формируемого под влиянием технологий.
Экспозиция делится на три зоны:
В проекте участвуют 19 художников, от признанных имен, таких как Аристарх Чернышев и Саша Фролова, до авторов, выбранных через опен-колл. В экспозиции соседствуют видеоарт, нейроарт, проекции, фиджитал-скульптуры и текстильные инсталляции.
Среди интересных экспонатов:
«Предчувствую тебя» — это не просто выставка, а настоящая выставка-переживание, где любовь и отношения раскрываются на границе между телом и интерфейсом, поэзией и цифровой реальностью. Каждый посетитель получит в подарок одну из открыток, специально выпущенных для выставки Центром «Внутри».
Центр «Внутри» — это пространство цифрового искусства на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием. Особая проекционная зона площадью 500 м² позволяет зрителям буквально оказаться внутри проектов и прочувствовать их атмосферу. Центр активно проводит выставки и образовательные программы, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.