Выставка-исследование о любви и технологиях

Выставка «Предчувствую тебя» предлагает уникальное исследование изменений в отношениях между людьми в эпоху технологической трансформации. В современном мире мы больше не можем предсказать будущее; мы можем лишь его предчувствовать. Название проекта отсылает к строке поэта Александра Блока, обращенной к Прекрасной Незнакомке. Для нас Незнакомкой становится Будущее, манящее и пугающее одновременно.

Тема выставки

Сакральное чувство любви и широкий спектр связей — чувственных, физических, эмоциональных и рациональных — становятся центральными темами выставки. Технологии все больше проникают в наш интимный опыт: мы любим и скучаем через лайки и эмодзи. Наши чувства проходят через «протезы восприятия» — экраны, камеры и нейросети. Философ Бернар Стиглер называет это состоянием техноаффекта — переживания, формируемого под влиянием технологий.

Маршрут через зоны Центра «Внутри»

Экспозиция делится на три зоны:

— отношения с миром: зона OLED-экранов, где видеоарт, генеративная графика и цифровые нарративы создают ритм нашей повседневной жизни. ТЫ — отношения между двумя людьми: пространство скульптур и инсталляций, о близости и дистанции, доверии и уязвимости.

— отношения между двумя людьми: пространство скульптур и инсталляций, о близости и дистанции, доверии и уязвимости. Я — отношения с самим собой: проекционный зал площадью 200 м², главный зал Центра «Внутри», где можно встретиться с собственным «я».

Участники выставки

В проекте участвуют 19 художников, от признанных имен, таких как Аристарх Чернышев и Саша Фролова, до авторов, выбранных через опен-колл. В экспозиции соседствуют видеоарт, нейроарт, проекции, фиджитал-скульптуры и текстильные инсталляции.

Значимые работы

Среди интересных экспонатов:

: электронное устройство, заставляющее задуматься о природе насилия. Работа исследует вопросы контроля эмоций в условиях современного общества. Радмила Мигулина — «Свидание»: текстильная инсталляция, представляющая метафору близости и трудности коммуникации между людьми.

Экспозиция как опыт

«Предчувствую тебя» — это не просто выставка, а настоящая выставка-переживание, где любовь и отношения раскрываются на границе между телом и интерфейсом, поэзией и цифровой реальностью. Каждый посетитель получит в подарок одну из открыток, специально выпущенных для выставки Центром «Внутри».

О Центре «Внутри»

Центр «Внутри» — это пространство цифрового искусства на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием. Особая проекционная зона площадью 500 м² позволяет зрителям буквально оказаться внутри проектов и прочувствовать их атмосферу. Центр активно проводит выставки и образовательные программы, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.