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Предчувствие
Киноафиша Предчувствие

Спектакль Предчувствие

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкально-поэтический спектакль на стихи Марины Цветаевой «Предчувствие»

В Драматическом театре им. Пушкина состоится уникальное музыкально-поэтическое событие — спектакль на стихи Марины Цветаевой. Это произведение сочетает в себе чувственные слова великой поэтессы с потрясающим сопровождением фортепиано и оригинальным видеорядом.

Заслуженная артистка Красноярского края Ольга Белоброва приглашает зрителей на совместное исследование безмерной любви, боли, счастья и отчаяния, которые пронизывают творчество Цветаевой. Этот спектакль глубже раскрывает внутренний мир поэтессы, которая не могла существовать без любви, и показывает, как её чувства, порой острокрайние, разбивались вдребезги.

Эмоциональная палитра Цветаевой

Спектакль «Предчувствие» станет настоящим открытием для поклонников поэзии Марины Цветаевой. Он привлечет тех, кто ценит эмоциональные глубокие переживания и стремится понять, что стоит за её строками. С помощью музыки и визуального ряда зрители смогут увидеть Цветаеву не только как поэтессу, но и как женщину, чье сердце всегда искало ответ на вопросы любви.

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