Спектакль Предчувствие роли

Погружение в мир театра: история двух великих актеров

На сцене вновь оживает история двух выдающихся драматических артистов 19 века – Василия и Павла Самойловых. В спектакле, который переносит зрителей в эпоху, когда актеры полагались исключительно на свою интуицию, мы сможем увидеть, каково это – играть без режиссера и создавать образы, которые восхищали таких мастеров, как Достоевский, Чехов и Станиславский.

Творческий путь артистов

Жизнь Самойловых была неразрывно связана с их ролями. Каждая из них была либо подарена случаем, либо выстрадана годами ожиданий. В ходе спектакля зрители смогут проследить за их творческим «я», которое постепенно раскрывалось на сцене. За галереей персонажей скрываются взлеты и падения, борьба, надежды и разочарования двух величайших актеров своего времени.

Музыкальное сопровождение и оформление

Спектакль насыщен музыкальными фрагментами, которые создают уникальную атмосферу. Звучат произведения великих композиторов, таких как Лядов, Стравинский, Прокофьев и Пуленк. Художник по костюмам Л. Кропачева внесла свой вклад в визуальное оформление спектакля, а музыкальное сопровождение и сценарий разработала Е. Зилотина. Световое оформление было подготовлено А. Бартулевой, что добавляет особую магию к происходящему на сцене.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и узнать о судьбах великих актеров, чьи имена навсегда остались в истории искусства!