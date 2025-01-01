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Предчувствие роли
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Спектакль Предчувствие роли

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир театра: история двух великих актеров

На сцене вновь оживает история двух выдающихся драматических артистов 19 века – Василия и Павла Самойловых. В спектакле, который переносит зрителей в эпоху, когда актеры полагались исключительно на свою интуицию, мы сможем увидеть, каково это – играть без режиссера и создавать образы, которые восхищали таких мастеров, как Достоевский, Чехов и Станиславский.

Творческий путь артистов

Жизнь Самойловых была неразрывно связана с их ролями. Каждая из них была либо подарена случаем, либо выстрадана годами ожиданий. В ходе спектакля зрители смогут проследить за их творческим «я», которое постепенно раскрывалось на сцене. За галереей персонажей скрываются взлеты и падения, борьба, надежды и разочарования двух величайших актеров своего времени.

Музыкальное сопровождение и оформление

Спектакль насыщен музыкальными фрагментами, которые создают уникальную атмосферу. Звучат произведения великих композиторов, таких как Лядов, Стравинский, Прокофьев и Пуленк. Художник по костюмам Л. Кропачева внесла свой вклад в визуальное оформление спектакля, а музыкальное сопровождение и сценарий разработала Е. Зилотина. Световое оформление было подготовлено А. Бартулевой, что добавляет особую магию к происходящему на сцене.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и узнать о судьбах великих актеров, чьи имена навсегда остались в истории искусства!

Режиссер
Лариса Погосьян
В ролях
Александр Леднев
Леся Кропачева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
18:00 от 1000 ₽

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