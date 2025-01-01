Меню
Предчувствие Победы. Над временем
Киноафиша Предчувствие Победы. Над временем

Предчувствие Победы. Над временем

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Завершение концертов к 100-летию Бориса Чайковского

14 октября в Большом зале Московской консерватории состоится заключительный концерт проекта «Борис Чайковский. Концертная серия к 100-летию со дня рождения композитора». В программе прозвучат Симфония №24 Н.Я. Мясковского и Симфония №3 («Севастопольская») Б.А. Чайковского. Эти две симфонии представляют собой шедевры двух выдающихся композиторов XX века - учителя и ученика, создавших уникальное музыкальное мировоззрение.

Музыка, превышающая время

В своих произведениях Чайковский и Мясковский стремятся осмыслить век, показать вечные человеческие ценности. Симфония Чайковского, как отмечал сам композитор, не привязана к конкретному историческому контексту, что делает ее актуальной в любое время. Это работа, в которой сливаются дыхание моря, война, гордость за свою страну и вера в долговечность своего народа.

Исполнители и уникальное звучание

Государственный академический симфонический оркестр СССР под руководством дирижера Ивана Никифорчина, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, представит одно из лучших симфонических произведений XX века. Эта музыка, как отметил художественный руководитель оркестра Е.Ф. Светланов, наполнена свежестью и искренностью, удивительными находками, которые делают каждое исполнение уникальным.

Связь между мастерами

Предшествующая «Севастопольской симфонии» Двадцать четвертая симфония Н.Я. Мясковского вобрала в себя суровые переживания военного времени и личное горе композитора. Он отошел от пафоса, изображая трагедию сдержанно и благородно, что сближает его с работами его ученика. Премьера «Севастопольской симфонии» в 1981 году произвела на публику огромное впечатление благодаря силе и глубине музыки.

Ведущая концерта

Концерт ведет известная актриса и телеведущая Сати Спивакова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчеркивает его значимость для культурной жизни страны.

14 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 300 ₽

