Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Предчувствие любви. Бах, Шопен, Чайковский
Киноафиша Предчувствие любви. Бах, Шопен, Чайковский

Предчувствие любви. Бах, Шопен, Чайковский

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в духовой академии Воронцова

Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, открывают новые горизонты в концертной жизни Петербурга. Программа «Предчувствие любви» предлагает уникальную возможность за один вечер услышать произведения великих композиторов, отражающих эту универсальную и вечную тему.

Музыка о любви

Вечер объединяет шедевры классицизма и романтизма, ставя в центр внимания мощное влияние любви на творчество композиторов. Мастера звука, имена которых будут звучать на концерте, испытывали радость и страдания, вдохновляясь этой сильной эмоцией. В программе представлены произведения таких авторов, как Иоганн Себастьян Бах, Фредерик Шопен и Пётр Ильи́ч Чайко́вский.

Исполнители вечера

Лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга подготовили для вас незабываемые музыкальные номера. Их виртуозное исполнение создаст атмосферу неизменной страсти и вдохновения.

Практическая информация

Концерт продлится 1,5 часа без антракта и рекомендован для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны небольшие изменения в программе.

Купить билет на концерт Предчувствие любви. Бах, Шопен, Чайковский

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

В ближайшие дни

СерьГа
16+
Рок

СерьГа

31 мая в 20:00 Jagger
от 3000 ₽
Магия свечей. Романтический джаз
6+
Джаз

Магия свечей. Романтический джаз

19 июня в 19:00 Дом Архитектора
от 2000 ₽
«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
6+
Живая музыка

«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром

5 июля в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше