Предчувствие любви. Бах, Шопен, Чайковский

Концерт в духовой академии Воронцова

Концерты под эгидой Павла Опаровского, руководителя Малого фестивального оркестра, открывают новые горизонты в концертной жизни Петербурга. Программа «Предчувствие любви» предлагает уникальную возможность за один вечер услышать произведения великих композиторов, отражающих эту универсальную и вечную тему.

Музыка о любви

Вечер объединяет шедевры классицизма и романтизма, ставя в центр внимания мощное влияние любви на творчество композиторов. Мастера звука, имена которых будут звучать на концерте, испытывали радость и страдания, вдохновляясь этой сильной эмоцией. В программе представлены произведения таких авторов, как Иоганн Себастьян Бах, Фредерик Шопен и Пётр Ильи́ч Чайко́вский.

Исполнители вечера

Лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга подготовили для вас незабываемые музыкальные номера. Их виртуозное исполнение создаст атмосферу неизменной страсти и вдохновения.

Практическая информация

Концерт продлится 1,5 часа без антракта и рекомендован для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны небольшие изменения в программе.