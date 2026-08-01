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Предания русской старины
Билеты от 1000₽
Киноафиша Предания русской старины

Спектакль Предания русской старины

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказочное представление для детей в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» пройдет увлекательная программа, основанная на преданиях и мифах славянских народов. В центре сюжета — Домовушка, которая осталась без дома после переезда своих хозяев. Зрители смогут помочь ей, а она в свою очередь порадует всех песнями, танцами и небылицами.

Знакомство с Ладой

В программе вы также встретите Ладу, которая поделится удивительными историями о богах и берегинях, веровавших в которых наши далекие предки. Эта программа особенно понравится тем, кто ценит русские народные сказки и мифы.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст для зрителей — от 8 лет. Продолжительность спектакля составляет 60 минут.

Не забудьте взять с собой сменную обувь!

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Август
Сентябрь
Октябрь
14 августа пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
25 сентября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15 октября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
28 октября среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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