Познакомьтесь с гостиницей «Ленинградская» — одной из семи знаменитых высоток Москвы, построенной к 800-летию города. Этот великолепный модернистский ансамбль поражает своим сказочным интерьером и богатством отделки. На экскурсии вы не только оцените элегантный дизайн, но и погрузитесь в увлекательную историю этого знакового места.
Кроме самого здания, экскурсия охватывает и историю Комсомольской площади и Каланчевской улицы. Вы узнаете, какое прочие здания в округе повторяют архитектурные мотивы гостиницы «Ленинградская».
Продолжительность экскурсии составляет 2 часа. Встреча с гидом Марией Калиш состоится у главного входа в гостиницу «Ленинградская», расположенной по адресу: ул. Каланчевская, д. 21/40.