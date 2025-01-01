Экскурсия в гостинице «Ленинградская»

Познакомьтесь с гостиницей «Ленинградская» — одной из семи знаменитых высоток Москвы, построенной к 800-летию города. Этот великолепный модернистский ансамбль поражает своим сказочным интерьером и богатством отделки. На экскурсии вы не только оцените элегантный дизайн, но и погрузитесь в увлекательную историю этого знакового места.

Что вас ждет на экскурсии?

История создания и проектирования гостиницы;

Связь архитектуры высотки и Московского Кремля;

Авторство росписей интерьера;

Феномен художественной семьи, чья судьба отражает историю страны;

Снижение статуса гостиницы сразу после ее постройки;

Использование драгоценных материалов в отделке.

История района

Кроме самого здания, экскурсия охватывает и историю Комсомольской площади и Каланчевской улицы. Вы узнаете, какое прочие здания в округе повторяют архитектурные мотивы гостиницы «Ленинградская».

Практическая информация

Продолжительность экскурсии составляет 2 часа. Встреча с гидом Марией Калиш состоится у главного входа в гостиницу «Ленинградская», расположенной по адресу: ул. Каланчевская, д. 21/40.